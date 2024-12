Bologna, arriva il Monza in Coppa Italia al Dall'Ara: ampio turnover per Italiano

Bologna, 2 dicembre 2024 – Dopo la scorpacciata di gol di sabato sera sul Venezia, il Bologna sarà di nuovo in scena domani sera al Dall’Ara in Coppa Italia, dove agli ottavi sfiderà il Monza di Alessandro Nesta (ore 18.30, diretta su Italia Uno).

Una ghiotta opportunità per tenere viva la corsia preferenziale che porta all’Europa, dopo il jolly conquistato con il quinto posto raggiunto la passata stagione in Serie A, che ha consentito alla squadra di Italiano di passare direttamente tra le migliori 16, evitando così i primi turni di agosto, spesso trappola in passato per i rossoblù.

E una ghiotta opportunità anche per il momento in cui le due squadre si affacciano a questa manifestazione, con il Bologna in fiducia (vinte 4 nelle ultime 5 in Serie A) e un Monza che arranca, penultimo in classifica e senza vittorie da 6 partite.

“Sarà dura anche contro le loro seconde linee”, ha parlato così nel suo breve intervento alla vigilia Alessandro Nesta riguardo al Bologna, in quello che sarà il remake della sfida del 22 settembre in Brianza, con i rossoblù corsari grazie al bolide di Castro a 10’ dal termine, che seguì il botta e risposta nel primo tempo Urbanski-Djuric.

Per i biancorossi, sarà il terzo appuntamento stagionale nel torneo, un cammino cominciato il 9 agosto soffrendo ma vincendo ai calci di rigore contro il Sudtirol (grazie alle prodezze del vice-Turati Pizzignacco), per poi battere nel derby lombardo il Brescia 3-1, con reti dell’ex Kyriakopoulos, Pessina e Caprari. Per il Bologna, invece, la possibilità di riscattare l’eliminazione dello scorso gennaio ai quarti di finale dopo i calci di rigore al Franchi contro la Fiorentina allenata da Vincenzo Italiano.

Previsto un robusto turnover da ambo le parti, Iling Junior e Dominguez scalpitano per una maglia dal primo minuto, mentre Holm e Lykogiannis hanno ottime possibilità di presidiare dall’inizio le corsie esterne. Tra i pali dovrebbe nuovamente essere il turno di Ravaglia, mentre sono diversi i ballottaggi a centrocampo, dove potrebbe rivedersi Ferguson, rimasto a sedere col Venezia e che necessità di recuperare ritmo-partita.

Tra i convocati anche Lorenzo De Silvestri, che ha smaltito la contusione al tendine d’Achille. Sempre assenti invece i lungodegenti Cambiaghi, El Azzouzi ed Aebischer.

Nel Monza, oltre a Pizzignacco, portiere di coppa, Nesta potrebbe affidare le chiavi dell’attacco a Petagna, che contro il Bologna ha quasi sempre mostrato il meglio di sé: non a caso, i rossoblù, sono una delle sue “vittime” preferite sotto porta.

Bologna senza vittorie contro i brianzoli al Dall’Ara dall’’86 (in Serie B, 1-0 rete di De Vecchi) e ed eliminato in Coppa Italia negli ultimi due confronti, nel ’92 e nel ’77.

Arbitra Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno, assistita da Bercigli e Cortese. Quarto uomo Rutella, al VAR Baroni e Paterna.

I convocati di Vincenzo Italiano

Portieri: Bagnolini, Ravaglia, Skorupski. Difensori: Beukema, Casale, Corazza, De Silvestri, Erlic, Holm, Lucumi, Lykogiannis, Miranda, Posch. Centrocampisti: Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Urbanski. Attaccanti: Castro, Dallinga, Dominguez, Iling-Junior, Karlsson, Ndoye, Odgaard, Orsolini.