Bologna Atalanta, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Bologna, 23 dicembre 2023 – Nessun limite ai sogni: il Bologna di Thiago Motta sembrerebbe avere messo le ali e, dopo il quarto posto conquistato e la vittoria in Coppa Italia contro l’Inter, si prepara ora ad un altro match per cuori forti. Alle 15 , in un Dall’Ara da oltre 26mila anime, scendono in campo Bologna e Atalanta, in quella che è la sfida (anche) tra Motta e Gasperini, allenatore dell’italo-brasiliano ai tempi del Genoa.

Bologna - Atalanta: probabili formazioni

Dove vedere la partita in televisione

La gara di questo pomeriggio tra Bologna e Atalanta sarà trasmessa in diretta da Dazn e da Sky (canale 251).

Arbitro

La direzione arbitrale dell’incontro ci sarà Rapuano, fischietto di Rimini.

Come arriva il Bologna

L’euforia post Coppa Italia può avere fatto sentire meno la stanchezza al Bologna, che mercoledì sera ha dato vita a 120’ di pura passione a San Siro contro l’Inter. Qualche elemento è però rimasto a riposo, e su di loro Thiago farà maggiore affidamento: in porta dovrebbe essere confermato una volta di più Ravaglia, mentre in difesa Posch e Kristiansen – entrambi a secco di minuti a Milano – viaggiano verso la titolarità. Un dubbio potrebbe essere rappresentato dall’impiego di Beukema, ma l’olandese pare in vantaggio su Lucumi. Calafiori è invece certo del posto. In mediana spazio all’ex di giornata Freuler, con Moro e Ferguson ai suoi lati. Davanti, invece, sarà richiesto uno sforzo fisico importante a Saelemaekers, con Ndoye e Zirkzee a completare il reparto. Torna Orsolini: partirà dalla panchina.

Come arriva l’Atalanta

Formazione in salute anche quella di Gasperini, che per la trasferta di oggi recupera Scamacca: l’ex West Ham partirà dalla panchina. A protezione di Musso pronti Scalvini, Djimsiti e Kolasinac, con Zappacosta e Ruggeri ad occuparsi delle corsie laterali. Non ci sarà dall’inizio Pasalic, con De Roon ed Ederson preferiti al croato, mentre nel ruolo di trequartista agirà Koopmeiners. Davanti, insieme ad un Muriel in forma strepitosa, si prepara Lookman. Ancora out Palomino e Toloi.

Le probabili formazioni di Bologna-Atalanta

BOLOGNA (4-3-3): 34 Ravaglia; 3 Posch, 31 Beukema, 33 Calafiori, 15 Kristiansen; 6 Moro, 8 Freuler, 19 Ferguson; 11 Ndoye, 9 Zirkzee, 56 Saelemaekers. All. Thiago Motta.

Panchina: 23 Bagnolini, 28 Skorupski, 14 Bonifazi, 16 Corazza, 22 Lykogiannis, 26 Lucumi, 29 De Silvestri, 17 El Azzouzi, 20 Aebischer, 80 Fabbian, 82 Urbanski, 7 Orsolini, 77 Van Hooijdonk.

ATALANTA (3-4-1-2): 1 Musso; 42 Scalvini, 19 Djimsiti, 23 Kolasinac; 77 Zappacosta, 13 Ederson, 15 De Roon, 22 Ruggeri; 7 Koopmeiners; 11 Lookman, 9 Muriel. All. Gian Piero Gasperini.

Panchina: 12 Carnesecchi, 31 Rossi, 3 Holm, 20 Bakker, 21 Zortea, 33 Hateboer, 43 Bonfanti, 8 Pasalic, 25 Adopo, 59 Miranchuk, 90 Scamacca.

La diretta della partita (dalle 15)