Bologna Atalanta, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Bologna, 28 settembre 2024 – Non lo direbbe nemmeno sotto tortura, visto il sacro rispetto che nutre per uno degli allenatori italiani più vincenti dell’ultimo decennio: ma Vincenzo Italiano, sotto sotto, sa di essere il ‘dentista’ di Gian Piero Gasperini. Il dentista applicato al pallone, come da geniale definizione di Pep Guardiola quando col City sfidò in Champions l’Atalanta del Gasp, è colui che sai già, ancor prima di affrontarlo, che ti farà soffrire: precisamente ciò che accade a Gasperini quando affronta Italiano. Non solo Gasperini è l’allenatore contro cui Italiano in serie A ha vinto il maggior numero di partite: 4 in 8 incroci. Allargando il campo alla Coppa Italia, teatro delle sfide recenti tra l’Atalanta e la Fiorentina di Italiano, il tecnico rossoblù vanta complessivamente 6 vittorie in 11 precedenti, a partire da uno Spezia-Atalanta 0-0 del novembre 2020 (completano il quadro 2 pareggi e 3 sconfitte).

Insomma se la storia recente conta, e se hanno un peso anche le 3 vittorie rossoblù negli ultimi tre incroci di campionato con la Dea, il Bologna-Atalanta di questa notte al Dall’Ara si annuncia, per l’appunto, come una sfida molto fastidiosa per i nerazzurri. Italiano sa che il passato ha un peso ma che il calcio si nutre di presente. “Negli ultimi tre anni io e Gasperini ci siamo incontrati spesso – dice il tecnico rossoblù – e ne sono sempre uscite partite bellissime e tiratissime. Mi auguro che anche domani possa uscire una partita così: l’importante è non pensare che loro siano in difficoltà perché hanno perso l’ultima partita (in casa col Como, ndr). La forza dell’Atalanta è che ha una identità precisa e fortissima: è un gruppo che sa che quando si gioca ogni tre giorni ci sta di inciampare ma poi si deve subito reagire, cosa che l’Atalanta sa fare benissimo. E’ quel genere di identità che anche noi vogliamo trovare in fretta".

Notte di esami veri, in ogni caso: aspettando un’altra notte da sogno, mercoledì ad Anfield, nella tana del Liverpool.

Anche qui tocca ragionare alla Gasperini: "Non possiamo che pensare partita per partita: massima concentrazione sull’Atalanta e da domenica mattina penseremo alla Champions”. In realtà si può pensare per un attimo anche a Monza, dove il Bologna ha conquistato i primi tre punti della stagione, con effetti taumaturgici sulla settimana di Casteldebole: “La vittoria è la medicina che ti fa lavorare col sorriso: fatalità e abbiamo vissuto la settimana più bella, tutti a spingere e tutti col sorriso. Ma poi la partita è un’altra cosa e l’imponderabile è sempre dietro l’angolo”.

La sensazione è che la transizione dal Bologna made in Thiago a quello di Italiano abbia subito un’accelerata: passi avanti che soddisfano il nuovo pilota? "Piano piano stiamo trovando un nostro equilibrio – ammette Italiano –. Vedrete che tra qualche settimana questa domanda ce la dimenticheremo”. Castro invece farebbe bene a ‘dimenticare’ in fretta il gol da antologia di Monza e ripartire con la solita fame. “Uno che fa quel gol lì ha qualcosa in più dei suoi coetanei – osserva Italiano – ma a vent’anni ha ancora tante cose da imparare”. Vietato cullarsi sugli allori. Ma stanotte Castro può essere il trapano del dentista di Gasp.

Bologna-Atalanta: le probabili formazioni in campo

Bologna (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Miranda; Aebischer, Freuler, Fabbian; Orsolini, Castro, Ndoye. All-Italiano

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Keteleare, Lookman; Retegui. All-Gasperini

Bologna – Atalanta in tv

Appuntamento con la diretta televisiva dalle 20,45 su Dazn.

Arbitra Rapuano di Rimini: c’è un precedente beneaugurante per il Bologna: Antonio Rapuano, il fischietto della sezione di Rimini che dirigerà la sfida di stasera, diresse anche il Bologna-Atalanta 1-0 dello scorso 23 dicembre, quando i rossoblù si imposero 1-0 con gol all’86’ da Lewis Ferguson.