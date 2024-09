Liverpool Bologna, gioia e rabbia: tutti i biglietti esauriti in pochissimi minuti, polemiche sui social

Bologna, 27 settembre 2024 – Tagliandi bruciati in pochi minuti, non senza polemiche, soprattutto sui social. Saranno almeno 3mila i bolognesi presenti mercoledì ad Anfield, per quella che sarà la prima trasferta del Bologna in Champions.

E’ il match più iconico, quello di Liverpool: quello che dà la dimensione del ritorno tra le grandi d’Europa al quale nessuno avrebbe voluto mancare. E infatti il botteghino virtuale è stato preso d’assalto in anticipo rispetto alle 13, orario previsto per l’inizio della vendita dei tagliandi.

La comunicazione dell’esaurimento è arrivata intorno alle 16, ma già dopo una decina di minuti in tanti si sono visti respinti dalla coda telematica, al momento dell’acquisto: “biglietti non più disponibili”.

Molti non si sono dati per vinti e si sono rimessi in coda, nella speranza di un risultato diverso ripetendo il procedimento.

Niente da fare e intorno alle 16 è arrivata comunicazione ufficiale: “esauriti i biglietti Ospiti per mercoledì, per un totale di 2.981 tagliandi venduti”.

In realtà, nella quota, erano previsti circa 1.500 biglietti già prenotati da gruppi e affiliati al Centro Bologna Clubs, che hanno organizzato 6 voli charter appoggiandosi ad agenzie di viaggio, per cui la quota di biglietti in vendita è risultata inferiore.

Ma diversi tifosi hanno acquistato o si sono attrezzati per acquistare il biglietto in altri settori di Anfield, con prezzi variabili tra i 100 e i 300 pound (contro i 59,60 del settore ospiti).

I biglietti non sono nominativi e resta da capire se al momento dell’arrivo ai tornelli saranno lasciati entrare o meno.

Non sono mancate le lamentele (le mail in redazione, le rimostranze su facebook e su altri social) per manifestare delusione per il mancato acquisto e per la gestione della prevendita.

Lamentele in alcuni casi utilizzando anche un linguaggio particolarmente aggressivo. Forse, non è poi così azzardato pensare che sarebbero serviti almeno un numero di biglietti maggiori (nell’ordine dei cinquemila) per soddisfare la fame del tifo rossoblù.

C’è anche chi si spinge oltre e continua a sperare proponendo, tramite social, l’acquisto a prezzo maggiorato a chi è riuscito ad avere il biglietto o mettendo in vendita il volo non essendo riuscito ad acquistare il tagliando.

Intanto Bologna si attrezza per prendere d’assalto Anfield: se per una serata da sogno o da incubo lo dirà il campo, ma l’importante è esserci all’interno del tempio che più di ogni altro racconta che il sogno è diventato realtà.

Intanto il Bologna ha pubblicato sul proprio sito internet le norme di comportamento all’interno di Anfield e il consiglio a chiunque abbia in mano il biglietto e sia pronto a partire è di prenderne visione.