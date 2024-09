Liverpool Bologna: i biglietti in arrivo oggi. Poi sarà corsa al click più veloce

Bologna, 24 settembre 2024 – Potrebbe essere il gran giorno: quello dell’arrivo dei biglietti per Anfield. La città non aspetta altro. L’attesa è frenetica, i voli charter organizzati dai tifosi (6 da 180 posti) sono andati bruciati per un totale di 1080 posti, con volo diretto Bologna-Liverpool e ritorno, partenza alle 9 di mattina e ritorno alle 2 di notte. Tanti altri hanno acquistato il voli di linea in anticipo, aspettando l’uscita dei biglietti per completare l’opera, o prenotato il biglietto presso i gruppi o il Centro Bologna Clubs in attesa di averlo in mano per cercare un volo.

Stando alle indiscrezioni, sono tra i 1500 e 1800 i biglietti prenotati, sui 3005 che il Liverpool metterà a disposizione per il settore ospiti, in vista dell’appuntamento del 2 ottobre. Appuntamento che i bolognesi non vogliono perdersi, perché a prescindere da come finirà, Liverpool-Bologna, nel tempio di Anfield è la trasferta più iconica, quella che fa toccare con mano cosa significhi essere in Champions League. La notizia è che i biglietti sono partiti con corriere da Liverpool, direzione Bologna: il Liverpool ha infatti optato per la consegna di biglietti cartacei e non digitali, cosa che sta prolungando i tempi. La dirigenza rossoblù li attendeva per la giornata di ieri: dovrebbero arrivare in giornata.

Quando il club avrà i biglietti in mano, comunicherà giorno e ora della distribuzione, ovvero della prevendita. In vista dell’appuntamento, il Bologna ha rafforzato il proprio portale, che sarà preso d’assalto per l’acquisto, che avverrà attraverso il circuito Vivaticket: ma crash e disagi appaiono probabili.

Intanto c’è chi continua la caccia ai biglietti online tramite siti inglesi e del Liverpool negli altri settori dello stadio, con costi che variano tra i 100 e i 300 pound. Il problema, aldilà di rischi di ordine pubblico, è che stando al regolamento Uefa, chi possiede passaporto italiano con tagliando per l’ingresso in settori che non siano quello riservato agli ospiti, dovrebbero essere rimbalzati ai tornelli d’entrata. Insomma, l’unica garanzia è quella del biglietto nel settore ospiti. Si attendono comunicazioni in giornata dal Bologna, quanto meno sull’arrivo della quota di tagliandi da Liverpool per il settore ospiti e se dovessero arrivare in mattinata non è escluso che il Bologna comunichi già in giornata anche quando aprirà la prevendita. L’Atalanta è alle porte, ma Bologna si prepara a invadere Liverpool.