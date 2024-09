Monza Bologna 1-2, squillo di Castro e arriva la prima vittoria rossoblù

Bologna, 22 settembre 2024 – Il Bologna si sblocca e ritrova una vittoria che mancava dallo scorso campionato. I rossoblù battono il Monza in trasferta grazie alle reti di Urbanski e Castro, regalando anche il primo successo a Vincenzo Italiano sulla panchina rossoblù.

Di Djuric la rete dei brianzoli. Decisivo l’attaccante argentino de Bologna che oltre a segnare la rete della vittoria offre una prestazione maiuscola.

Italiano rimescola leggermente le carte rispetto alle ultime uscite, a partire dalla porta dove Ravaglia rileva Skorupski, così come in difesa dove ci sono De Silvestri e Casale rispetto a Posch che in Champions era apparso in affanno e a Beukema al quale viene concesso un po’ di riposo.

A completare il reparto Lykogiannis, dopo la prestazione più che positiva contro lo Shakhtar.

In mediana spazio a Urbanski che con l’imprescindibile Freuler e il ritorno di Aebischer forma la spina dorsale rossoblù.

In avanti poi Castro confermato al centro dell’attacco così come Ndoye mentre Odgaard prende il posto di Orsolini.

Primo tempo

I primi minuti del match sono vivaci, con il Monza che va subito su Djuric sfruttando le qualità di Maldini e i crosso di Dany Mota ma l’attaccante brianzolo viene anticipato dalla difesa del Bologna. I rossoblù invece ci provano con Ndoye, che di sinistro prova a impensierire Turati. Il portiere del Monza blocca in due tempi.

La squadra di Nesta però sembra averne di più, almeno nella prima metà di frazione, con un colpo di testa di Pedro Pereira al 10’ che viene respinto sopra alla traversa da Ravaglia e successivamente con Bianco, il cui tiro a tiro esce di poco. Al 18’ il primo ammonito del match, è Carboni che ferma irregolarmente Ndoye lanciato in contropiede.

Il Monza però si rende ancora pericoloso con Maldini, pescato da un bel lancio a scavalcare la difesa di Pablo Marì, il figlio d’arte però non stoppa benissimo e da il tempo a Ravaglia di uscire e fare suo il pallone.

Al 22’ proteste del Bologna per un presunto colpo di mano della difesa del Monza nella respinta di una conclusione al volo di Aebischer. L’arbitro Massa però non ravvisa niente, passano due minuti e il Bologna sblocca la partita: dalla trequarti Lykogiannis mette in mezzo un pallone col contagiri e Urbanski è bravo a smarcarsi alle spalle di Carboni insaccando il gol dell’1-0, prima rete in Serie A per il giovane talento polacco.

Al 31’ è ancora Urbanski a rendersi pericoloso con una conclusione al volo dopo una bella combinazione con Freuler. Il tiro esce di pochissimo. I rossoblù cercano di sfruttare l’inerzia della partita e sfiorano il raddoppio anche con Castro: l’argentino lanciato da un tarantolato Urbanski arriva a tu per tu con Turati, prova a piazzare sotto le gambe del portiere del Monza ma quest’ultimo è bravo a bloccare la sfera. Al 40’ ci prova anche Ndoye, la cui conclusione a giro esce di poco.

Nel momento migliore del Bologna però arriva la doccia fredda: Maldini manovra il pallone e si libera al tiro, la palla viene respinta da Ravaglia lateralmente ma si avventa Djuric che insacca la rete del pareggio. Dopo 2’ di recupero concesso dall’arbitro Massa termina il primo tempo tra Monza e Bologna, una frazione piacevole e in equilibrio con entrambe le squadre determinate a portare a casa il risultato.

Secondo tempo

La seconda frazione inizia subito con un cambio, con Italiano che è costretto a sostituire Casale, bloccato da un problema fisico. I ritmi rispetto alla prima frazione sono leggermente più compassati, almeno in avvio di frazione. La prima occasione è sui piedi di Castro con l’argentino che si libera al tiro incrociando bene sull’angolino basso di destra ma Turati è bravo a intuire e respingere.

Al Bologna risponde Bianco che al 51’ sfiora il palo con una conclusione rasoterra. I rossoblù sembrano essere più in palla e pressano il Monza senza però trovare il gol che rimetterebbe il match dalla loro parte: Italiano allora prova a cambiare qualcosa, fuori un opaco Odgaard per Iling-Junior.

Risponde subito Nesta con Forson e Caprari per Maldini e Mota Carvalho.

Al 78’ il tecnico del Bologna opera anche altre due sostituzioni, con Moro e Posch in campo al posto di Urbanski e De Silvestri ma è ancora Castro a rendersi pericoloso all’80’, questa volta in maniera decisiva: la punta argentina viene servita da Freuler dal limite dell’area e di mezzo esterno conclude con un tiro potente che batte Turati.

Il Bologna passa così a condurre 2-1 all’U-Power Stadium, concretizzando finalmente le maggiori occasioni avute.

Si va così verso il 90’, non prima di un giallo per lo stesso Castro dopo qualche scaramuccia con Pablo Marì, anch’egli ammonito da Massa.

L’arbitro concede poi 4’ di recupero ma non ci sono ulteriori sussulti: i rossoblù trovano la prima vittoria stagionale e soprattutto i primi 3 punti con Vincenzo Italiano in panchina salendo a quota 6 punti in classifica dopo i 3 pareggi e una sconfitta rimediati nelle prime sei giornate di questa Serie A.

I rossoblù torneranno in campo il 28 settembre alle 20.45 al Dall’Ara contro l’Atalanta.

Il tabellino

Monza-Bologna 1-2

MONZA (3-4-2-1): Turati, Izzo, (81' Bondo.) Marì, Carboni, Pereira, Bianco, Pessina, Kyriakopoulos, Mota (71' Caprari), Maldini ( 71' Forson) Djuric (81' Maric). All. Nesta

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia, De Silvestri, (78' Posch) Lucumi, Casale (45' Beukema.), Lykogiannis, Aebischer, Freuler, Urbanski (78' Moro), Ndoye, Odgaard (s. iling-junior 71’); Castro. All. Italiano.

Arbitro: Davide Massa

Reti: nel pt 24' Urbanski, 43' Djuric; nel st 35' Castro

Angoli 2-2

Recupero: 1' e 4' Note: ammoniti Carboni , Izzo e Lucumí per gioco falloso. Spettatori: 9.991