Sabato alle 20.45. Già 22.000 i tagliandi venduti per l’Atalanta

Nella testa dei tifosi rossoblù c’è solo il viaggio ad Anfield del 2 ottobre in casa Liverpool. Ma anche Bologna-Atalanta di sabato notte al Dall’Ara è un piatto ricco, che ingolosisce i bolognesi. Fin qui i titoli di accesso alla partita, tra abbonamenti e biglietti venduti, per la sfida di campionato di sabato al Dall’Ara (ore 20.45) sono oltre 22 mila. Vista la collocazione in notturna è molto difficile che si viaggi verso il sold out. Restano ovviamente in vendita biglietti di tutti i settori (curva Bulgarelli esclusa), compreso quelli del settore ospiti.