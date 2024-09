Liverpool Bologna biglietti, ci siamo: vendita aperta da giovedì 26 alle 13

Bologna, 25 settembre 2024 – E’ scattato ufficialmente il conto alla rovescia per Liverpool-Bologna, la seconda partita dei rossoblù in Champions League e in particolare la corsa al biglietto per un posto ad Anfield Road.

Biglietti per gli abbonati

La società ha infatti comunicato che da giovedì 26 settembre alle 13 sul circuito Vivaticket saranno in vendita i tagliandi per l’epica sfida contro i Reds valevole per la seconda giornata della Fase campionato della massima competizione europea per club.

I biglietti per il settore ospite di Anfield avranno un prezzo di 59,50 euro a cui vanno aggiunti i diritti di prevendita, con le prime 24 ore che saranno dedicate alla prelazione per gli abbonati del Bologna al campionato 2024-2025. Per acquistare il biglietto in prelazione sarà necessario inserire un codice coupon, che corrisponde al numero PNR dell’abbonamento o a quello della tessera We are one, seguito da un trattino e dalla data di nascita nel formato GGMMAAAA.

Biglietti per chi non ha l’abbonamento

Dalle 13 di venerdì 27 settembre, i tagliandi, se ancora disponibili, saranno disponibili anche pe la vendita libera.

Ritiro biglietti al Dall’Ara

Chi ha acquistato il biglietto per Liverpool-Bologna riceverà un voucher che andrà stampato ed esibito per ritirare il biglietto cartaceo presso le casse dello stadio Dall’Ara in via Andrea Costa nei seguenti orari:

• venerdì 27 settembre dalle 10 alle 19 • sabato 28 settembre dalle 10 alle 20,45

La corsa al biglietto sarà forsennata visto che sarebbero già stati riempiti 6 voli charter, 3 organizzati dal Centro Bologna Clubs e 3 dai gruppi organizzati della curva, ai quali potrebbero aggiungersi i tifosi che hanno già organizzato il viaggio a Liverpool in autonomia.