Bologna, Italiano e quell'abbraccio a Saputo: dopo il Monza torna il sorriso

Bologna, 24 settembre 2024 – Il sorriso in volto, la corsa e l’abbraccio liberatorio. In questo gesto così spontaneo immortalato al termine di Monza-Bologna c’è tutta la genuinità di Vincenzo Italiano che dopo i primi 3 punti conquistati alla guida dei rossoblù non ci ha pensato due volte ad esternare e condividere tutta la sua gioia con il patron Joey Saputo.

Un abbraccio liberatorio quello tra il tecnico di Karlsruhe e il presidente, arrivato al termine di una partita che a larghi tratti ha visto la squadra dominare senza tuttavia concretizzare quanto di buono creato. C’è voluta una magia di Santiago Castro per ottenere l’agognata vittoria e restituire a Italiano il sorriso per una vittoria cercata, inseguita e finalmente trovata.

Per questo è esplosa la gioia, di un allenatore che sicuramente non lesina nell’esprimere le sue emozioni come ha testimoniato proprio quell’abbraccio con Saputo che non è passato inosservato anche perché si tratta di qualcosa che in precedenza non era mai avvenuto.

Chi ha seduto sulla panchina rossoblù prima di Italiano infatti non ha abituato ad esternazioni di questo genere. Differenze caratteriali e di approccio tra lo “Stranino” e l’attuale tecnico rossoblù che ritrovato il sorriso ora vuole dare seguito al risultato di Monza in vista dell’Atalanta e soprattutto del Liverpool, due sfide impegnative e fondamentali per trovare ulteriori certezze: “Ora bisogna dare continuità a quello che abbiamo fatto vedere col Monza. Restiamo una squadra in costruzione, incontreremo ancora delle difficoltà, avremo degli alti e bassi: ma con tanti ragazzi nuovi bisogna avere pazienza e fiducia. Intanto allo U-Power Stadium avevamo con noi millecinquecento tifosi che ci hanno dato una grande spinta".