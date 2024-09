Bologna, come sta Ferguson? Brucia le tappe: primi scatti in campo

Bologna, 24 settembre 2024 – Lewis Ferguson è sempre più vicino al rientro in campo. Il centrocampista scozzese, fondamentale pedina nello scacchiere tattico del Bologna che lo scorso anno ha conquistato la Champions League, è fuori da alcuni mesi per la rottura del crociato e sta seguendo un percorso riabilitativo che nella giornata di oggi l’ha visto nuovamente correre sul campo.

Una buona notizia per Vincenzo Italiano che nelle prossime settimane potrebbe ritrovare un giocatore in grado di spostare gli equilibri anche se il rientro dovrà avvenire in maniera graduale. Il lavoro svolto dal capitano rossoblù è ancora differenziato rispetto al resto del gruppo ma nella seduta odierna Ferguson ha svolto scatti e cambi di direzione sotto gli occhi di alcuni compagni, felici di rivederlo in un buono stato di forma. In particolare Dan Ndoye e Sam Beukema sono stati protagonisti insieme allo scozzese di un breve video pubblicato sulla pagina social dei rossoblù, in cui Ferguson viene appunto mostrato concentrato tra palestra e campo, intensificando l’impegno per ritrovare presto il pallone e i match. Intanto il gruppo agli ordini di Italiano è tornato al lavoro per preparare la sfida contro l’Atalanta. Dopo la vittoria con il Monza di domenica scorsa, la prima di questa stagione, i titolari dello U-Power Stadium hanno svolto una seduta di scarico mentre i giocatori subentrati e quelli non impiegati si sono dedicati al lavoro tecnico-tattico e ad una partitella.

Assieme a Ferguson hanno svolto un allenamento differenziato anche Nicolò Casale, uscito dopo il primo tempo di Monza per un fastidio fisico e Tommaso Pobega, infortunatosi proprio prima della trasferta in Brianza. Ancora terapie invece per Oussama El Azzouzi.

La preparazione in vista della partita contro la Dea di sabato sera al Dall’Ara proseguirà domani i con una seduta di allenamento alle 11. A seguire è prevista la presentazione alla stampa di Samuel Iling-Junior e Benjamin Dominguez.