Bologna, col Torino torna a disposizione Orsolini

Bologna, 19 dicembre 2024 - Verso Torino con un Ndoye in meno, ma con un Orsolini in più. Nella trasferta di sabato pomeriggio in casa dei granata (ore 15), Vincenzo Italiano - che già ieri aveva recuperato lo spagnolo Miranda, il quale ha smaltito l'affaticamento al polpaccio accusato con la Juventus - potrà contare di nuovo su 'Orso', ai box dal 3 dicembre dopo l'infortunio al bicipite femorale patito dopo il gol segnato in Coppa Italia contro il Monza (a negargli anche la completa esultanza una volta trovato il momentaneo 2-0) e costretto saltare le sfide di campionato contro Venezia e Fiorentina, più la gara di Champions a Lisbona contro il Benfica.

L'esterno ascolano e bomber del Bologna, con 7 centri stagionali (6 dei quali in Serie A), è tornato regolarmente ad allenarsi in gruppo questa mattina a Casteldebole, dopo alcuni giorni di sedute differenziate, e si candida per una maglia nell'attacco rossoblù, molto probabilmente a gara in corso (qualche indicazione in più però potrebbe arrivare dalla rifinitura di domani).

Nessuna novità particolare, invece, sul fronte Dan Ndoye, che continua a lavorare a parte per recuperare dalla distorsione alla caviglia sinistra rimediata domenica nello scontro con Gosens e che, con buone probabilità, gli impedirà di prendere parte al match col Toro di Vanoli, che dal canto suo sarà privo in difesa di Coco, squalificato, mentre riavrà a disposizione Ilic in mediana.

Lavoro differenziato in mattinata anche per Michel Aebischer e Oussama El Azzouzi (sempre out il lungodegente Cambiaghi).

Le decisioni definitive, il mister rossoblù, le prenderà in via definitiva domani, quando è prevista anche la consueta conferenza stampa pre-partita al 'Galli' (ore 13.30)

Al 'Comunale Grande Torino' arbitrerà Piccinini della sezione di Forlì, assistito da Yoshikawa e Fontani. Il quarto uomo sarà Abisso, al VAR Mazzoleni e Gariglio.