La curva chiama Italiano: “Il pubblico è il 12° uomo in campo, che piacere la gente così felice”

Bologna, 1 febbraio 2025 – La curva che lo chiama a gran voce, un altro pallone “regalato” a fine partita ai tifosi e altri tre punti per Vincenzo Italiano che guida il suo Bologna ad un altro successo che vale il quinto risultato utile consecutivo in campionato per i rossoblù in questo 2025.

È proprio il tecnico di Karlsruhe ad analizzare il 2-0 contro il Como, evidenziando la prestazione dei suoi ragazzi al termine dell’incontro: “Siamo stati bravi, abbiamo sfruttato al meglio la superiorità numerica. I ragazzi sono stati bravi oggi. Temevamo il Como e le loro ripartenze. Con poca attenzione abbiamo messo in discussione tante partite, pensando più alla giocata individuale che al risultato. Avete visto anche con la punizione finale. Tra un po’ avremo più tempo per lavorare anche su queste cose ma oggi sono soddisfatto”.

Parole al miele poi anche per la gente di Bologna che l’ha osannato al termine del match: “Mi fa immenso piacere questo stadio e questa gente così felice. Ormai ci trascinano ad ogni pallone conquista con un boato, ogni ribaltamento c’è l’urlo della gente. Ho detto ai ragazzi che dobbiamo tenerci stretto questo rapporto. Avere sempre il dodicesimo uomo in campo fa la differenza”.

Italiano poi ha voluto rendere merito al gruppo ma anche a De Silvestri, autore del gol che ha aperto le marcature: “Sapevo di arrivare in un gruppo che ha grande cultura del lavoro, che si mette a disposizione e ha voglia di crescere e maturare. Confermarsi non è facile e bisogna continuare ad essere sul pezzo. Ci abbiamo messo anche qualcosina delle nostre idee con il mio staff e dopo un inizio altalenante nelle quali non avevamo ancora assimilato alcune cose, ora stanno arrivando i risultati. Non molliamo, sono felicissimo. Anche per Lollo De Silvestri, che ha fatto gol ed ha ottenuto il riconoscimento di migliore in campo”.

Chiosa finale sul mercato e in particolare sull’arrivo di Davide Calabria e su come creerà competizione sulle fasce: “Calabria? E’ lui che deve togliere il posto a De Silvestri (ride, ndr). E’ un ragazzo che si aggiungerà ad un gruppo coeso che lavora forte, è stato una bandiera del Milan, ha grande voglia ed entusiasmo e metterà al nostro servizio la sua esperienza”.