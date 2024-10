Bologna, è l’ora di Birmingham. Oggi biglietti in vendita dalle 12

La corsa al biglietto per la trasferta di Champions di Birmingham, in programma martedì sera alle 21 italiane, comincerà a mezzogiorno. Il Bologna ha avuto ieri la disponibilità dei tagliandi per il Villa Park e oggi saranno in vendita sul circuito Vivaticket a partire dalle 12 per gli abbonati, per un massimo di due biglietti a persona. Dalle 12 di domani i biglietti eventualmente rimasti disponibili saranno venduti liberamente. Il prezzo? 60 euro più prevendita, prezzo del tutto simile a quello della trasferta di Liverpool.

Ma qualcosa è cambiato rispetto alla prima trasferta inglese. Nella pratica e nella sostanza. Per Anfield furono sei i voli charter prenotati dai tifosi, con relativi biglietti per il settore ospiti, per un totale di 1100 posti sui 3.000 a disposizione. Ma i biglietti prenotati sfiorarono quota duemila sulla capienza di tremila. Non questa volta. Solo due i charter prenotati da Centro Bologna Clubs e Gruppi Ultras, per un totale di 360 posti. E se alla vigilia di Anfield il Bologna aveva comunicato i circa tremila posti disponibili per il settore ospiti, questa volta no, non ufficialmente, ma saranno circa 2.400. C’è di più: le agenzie di viaggio avevano avuto richieste per organizzare più dei due charter disponibili al prezzo di circa 590 euro (contro i 700 di Liverpool), ma non hanno ricevuto rassicurazioni sui tagliandi a disposizione per l’organizzazione. Va detto che Birmingham è a un’ora di treno circa da Londra, e che voli low cost e treno risultano più convenienti.

La morale è che rispetto alla prima trasferta di Champions, in vista del match contro l’Aston Villa è possibile che i biglietti prenotati siano in quota inferiore e che ci sia più possibilità a chi non appartiene a Cbc e gruppi della Curva e che coincidenza vuole che questo accada a poche settimane di distanza dall’apertura dell’inchiesta sulle curve milanesi che alcuni gruppi della curva rossoblù hanno contestato con uno striscione in occasione Bologna-Parma: "Nelle curve indagini per gli ultrà, ma miliardi di debiti per Lega e squadre di Serie A", il contenuto del messaggio. E se per Liverpool un tifoso poteva comprare fino a 4 biglietti, questa volta saranno 2.

Differente sarà pure la modalità: non più cartacea. Il biglietto sarà completamente in formato digitale. Dopo l’acquisto, l’acquirente riceverà una ricevuta via email. Nei giorni successivi riceverà una seconda email contenente uno o più link, a seconda del numero di biglietti acquistati. L’acquisto potrà avvenire tramite pc, i passaggi successivi potranno avvenire solo tramite telefono, tramite l’app Wallet già installata sugli iPhone, e da scaricare tramite google sui dispositivi Android, detto che oggi, gli abbonati, per esercitare la prelazione, dovranno inserire il numero PNR o la tessera We are one dell’abbonamento 24/25, al momento dell’acquisto.