Bologna, ecco Holm: "Sono molto contento". Sartori spinge per Gosens, United su Ndoye

Chi l’avrebbe mai detto solo sei mesi fa, quando il buon Ndoye sfrecciava come un treno giapponese ma non inquadrava (quasi) mai la porta, che un giorno avrebbe chiesto informazioni su di lui nientemeno che il Manchester United? E invece è precisamente ciò che sarebbe successo in queste ore, in forma di semplice telefonata esplorativa (nulla che vedere con un’offerta comunque). Potere di una crescita esponenziale e di una vetrina, quella di Euro 2024, che con la Svizzera oggi vede l’ex Basilea grande protagonista. I Red Devils bussano all’uscio di Casteldebole (anche l’Inter lo avrebbe fatto nei giorni scorsi, per sondare il terreno in caso di partenza di Dumfries): ma troveranno qualcuno ad aprire?

Pagato 11 milioni oggi Ndoye ne vale almeno 30, ma il Bologna, che non ha alcuna intenzione di cedere i suoi gioielli, più avanti potrebbe anche alzare la posta, specie in presenza di un ricchissimo club inglese. Resta il fatto che la linea dei rossoblù l’ha ribadita ieri Marco Di Vaio, in un’intervista concessa a ‘Libero’, laddove il tema era il futuro di Calafiori. "Le dinamiche del mercato avranno un impulso importante dopo gli Europei – ha detto il diesse –, ma la nostra intenzione è quella di tenere tutti. Quindi anche Calafiori". Più complesso il tentativo di trattenere Zirkzee, che fin qui ha fatto da spettatore con l’Olanda agli Europei. Il Bologna però non molla e coltiva la speranza di strappare a Joshua il sì per un’altra stagione sotto le Due Torri, previo adeguamento del contratto e ‘gratifica’ all’agente. Ma anche in questo caso i Red Devils incombono.

Intanto sta per diventare ufficiale lo sbarco in rossoblù di Emil Holm. Il laterale destro svedese ieri si è sottoposto, in mattinata alla cilinica di Villalba e nel pomeriggio all’Isokinetic, alle visite mediche di rito, che il calciatore completerà oggi. Poi arriverà la firma sul contratto, anche se l’ufficialità potrebbe slittare a lunedì, quando formalmente aprirà il mercato. Nell’attesa Holm ieri, a chi gli chiedeva se fosse contento di vestire il rossoblù, ha risposto con un eloquente "Molto" accompagnato da un sorriso. Presto arriveranno anche le prime parole vere.

In realtà sarebbe più importante firmare Gosens, per il quale si registra una grossa frenata del Benfica che rilancia i rossoblù. Sartori anche ieri ha avuto contatti con l’agente del laterale sinistro tedesco e non demordono. Nell’attesa il diesse dell’Union Berlino ha dichiarato: "Robin è sotto contratto con noi e lo attendiamo lunedì al raduno della squadra". A centrocampo resta nel mirino Alexander Prass, classe 2001, nazionale austriaco dello Sturm Graz, visionato direttamente agli Europei da un emissario di Sartori. Nikola Moro, nello stesso reparto, potrebbe essere in uscita, In difesa invece resta un nome caldo quello di Marin Pongracic, difensore classe ‘97 del Lecce, già protagonista con la Croazia.