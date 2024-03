Bologna Fc, nuovo infortunio per Karlsson: ecco quanto starà fuori

Bologna, 6 marzo 2024 – Non c’è pace per Jesper Karlsson. L’attaccante rossoblù, rientrato in campo appena due settimane fa nella sfida contro il Verona, si ferma di nuovo per infortunio.

Lo svedese ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra, rimanendo fuori per 3-4 settimane. Karlsson tornerà quindi a disposizione presumibilmente ad inizio aprile, saltando Inter e Empoli. Dopo la trasferta del Castellani, ci sarà la pausa delle nazionali, che Jesper proverà a sfruttare per recuperare dall’infortunio. Al ritorno dalla sosta, al Dall’Ara arriverà poi la Salernitana (si giocherà a Pasquetta alle 12.30) prima della trasferta di Frosinone.

La stagione di Karlsson

La stagione di Karlsson, finora, è stata sfortunatissima: l’ex Az Alkmaar si era fermato già a metà novembre, rimanendo fuori fino a fine gennaio, a causa di una lesione parziale del collaterale mediale del ginocchio destro. L’esterno aveva recuperato appieno e, proprio quando sembrava che anche Motta avesse iniziato a dargli fiducia in campo (era subentrato nel finale di Bologna-Verona, dopo diverse panchine consecutive), la sfortuna è tornata a bussargli alla porta.

Un peccato: nonostante lo scarso impiego, rimane infatti tra i giocatori più amati dai tifosi: emblematica l’ovazione dello stadio al suo rientro in campo o lo striscione srotolato in curva durante la partita che invocava il suo utilizzo contro il Sassuolo, con la scritta “Karlsson!”.

Karlsson è stato l’acquisto più pagato del mercato estivo, con il Bologna che ha versato nelle casse dell’Az Alkmaar una cifra intorno ai 10 milioni. Al momento l’attaccante ha collezionato solo 6 presenze in rossoblù per un totale di 325 minuti.

Gli infortunati in casa Inter

Intanto, l’Inter ha ripreso quest’oggi i lavori in vista della sfida contro il Bologna: non dovrebbero esserci problemi per Davide Frattesi e Hakan Calhanoglu. Per il primo non sono previsti esami dopo l’infortunio accusato nel riscaldamento della gara contro il Genoa, mentre il centrocampista turco dovrebbe rientrare tra i convocati dopo l’affaticamento muscolare accusato contro il Lecce. Entrambi, quindi, si candidano per una maglia da titolare nel big match di sabato al Dall’Ara.