Bologna, il pranzo di Pasquetta è con la cenerentola Salernitana. Ma Thiago Motta non si fida: “E’ complicata”

Bologna, 30 marzo 2024 – Archiviata la sosta delle nazionali, il Bologna vuole ripartire da dove ha finito a Empoli. A Pasquetta arriva il fanalino di coda Salernitana (in panchina ci sarà Colantuono, quarto cambio stagionale per i campani), con oltre 25mila tifosi rossoblù attesi al Dall’Ara per continuare a spingere la squadra di Thiago Motta verso il sogno Champions.

E’ dello stesso avviso il tecnico, che ha ricaricato le pile in questa pausa ed è pronto ad affrontare la volata finale in campionato: “Ho avuto tempo di riposare, sono stato con la famiglia. Ora abbiamo la responsabilità di proseguire sulla stessa strada, pensando solo alla Salernitana, che avrà un nuovo allenatore e si gioca la salvezza. Saremo mentalmente e tecnicamente pronti per affrontare questa squadra”.

Zirkzee

Con un Zirkzee in più? Il centravanti olandese è rientrato in gruppo giovedì dopo l’infortunio che lo aveva tenuto ai box 20 giorni. “E’ come se non fosse mai stato fermo, poi è cresciuto di intensità ed è tornato in forma. Ora vedremo quanto potrà contribuire”. Sulla titolarità, però, il tecnico non si sbilancia: “Joshua è pronto, così come lo sono Odgaard e Castro. La scelta che faremo domani sarà per affrontare al meglio la Salernitana!.

Beukema out, Calafiori mezzala

Non sarà della partita Sam Beukema, che si ferma per un problema muscolare. Thiago si affiderà a Calafiori, schierato dal ct dell’Under 21 Nunziata anche da mezzala: “Riccardo l’ho visto bene, con il suo atteggiamento può ricoprire qualsiasi ruolo nel campo”. Proprio la duttilità dei giocatori, può essere il segreto del successo del calcio di Thiago: “Vorrei avere tutti giocatori così, che possono ricoprire più posizioni e con la stessa convinzione di Calafiori”.

Fabbian e Orsolini

E’ tempo di analisi anche per altri due giocatori che si sono messi in mostra in questa finestra delle nazionali, Fabbian e Orsolini, tra gol e assist: “Giovanni non mi ha stupito: è un giocatore che mi piace molto. Può giocare benissimo da mezzala o da esterno d’attacco, è pronto. Non dipende dal minutaggio: può essere decisivo sia se gioca 90 minuti o solo 15. Stesso discorso anche per Riccardo, che in nazionale è subentrato nel finale e ha messo a segno un assist".

Salernitana

La Salernitana arriverà al Dall’Ara da ultima in classifica, ma Thiago tiene alta la guardia: "E’ una squadra complicata, individualmente ha giocatori forti poi ha cambiato tecnico: sarà uno stimolo in più per loro. Per prepararla però ci siamo basati soprattutto su di noi: avremo grande concentrazione e massimo impegno, disposti a tutto per fare una grande prestazione. Affronteremo la Salernitana come tutte le altre squadre affrontate finora”.

Nessuna distrazione

Motta, infine, non vuole distrazioni dal mercato e dalle possibili sirene dalle big per i gioielli rossoblù: “Ho visto bene i ragazzi, tutto il resto conta veramente poco. Continuiamo sulla nostra strada: sappiamo bene perché siamo arrivati a questo punto”.