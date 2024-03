Zirkzee, sospiro di sollievo del Bologna: si allena con la squadra

Bologna, 28 marzo 2024 – Joshua Zirkzee brucia le tappe per esserci contro la Salernitana. Nell’allenamento di oggi il centravanti olandese è rientrato in gruppo e si candida a un posto tra i convocati per la gara di Pasquetta.

Ottime notizie quindi per Thiago Motta che, dopo il rientro di Karlsson, vede quasi passata la paura Zirkzee: l’attaccante, faro del Bologna con 10 gol e 4 assist in campionato, si era infortunato lo scorso 9 marzo, quando fu costretto al cambio nel finale della partita con l’Inter. Gli esami avevano rilevato una lesione di primo grado del bicipite femorale sinistro, con tempi di recupero previsti tra le tre e le quattro settimane.

Sono passati 20 giorni dallo stop e Joshua è stato costretto a saltare alla fine solo la gara di Empoli, con Odgaard e Castro a spartirsi la staffetta in attacco. Complice anche una sosta per le nazionali che gli ha permesso di recuperare al meglio (nonostante la rinuncia alla sua prima chiamata con la nazionale maggiore dell’Olanda).

Zirkzee titolare?

Basterà per vederlo titolare contro la Salernitana? Chissà, di certo Thiago e il Bologna vorranno evitare ricadute, quindi Zirkzee scenderà in campo soltanto se sarà al 100%, visto anche la volata Champions finale che attende i rossoblù (con lo scontro diretto contro la Roma del 22 aprile cerchiato in rosso sul calendario di Casteldebole). Il numero 9 avrà quattro giorni di allenamento per testare le sue condizioni. Motta, intanto, può tirare un sospiro di sollievo.