Bologna Fc, Karlsson è tornato in gruppo. Si decide su Zirkzee

Bologna, 27 marzo 2024 – Buone notizie per Thiago Motta in vista della gara con la Salernitana: Jesper Karlsson è infatti rientrato questa mattina in gruppo.

Lo svedese si era fermato all’inizio del mese per un trauma distorsivo alla caviglia sinistra, dopo essere rientrato in campo poche settimane prima nella gara con il Verona, accolto dall’ovazione del Dall’Ara. Il calvario di Karlsson, tra infortuni e panchine, sembra essere quindi giunto alla fine.

Stagione sfortunata

Una stagione non fortunata, quella dell’ex Az Alkmaar: lo stop più lungo era arrivato a novembre, quando l’attaccante è stato costretto ai box per una lesione parziale del collaterale mediale del ginocchio destro.

Il recupero già a fine gennaio, ma Motta aspettò il finale di Bologna-Verona un mese dopo per fargli riassaporare il campo. Merito di una concorrenza serrata nel ruolo di esterno e un feeling non sbocciato subito con Thiago: solo quattro le gare giocate dal primo minuto, poi cinque panchine consecutive di fila prima dell’infortunio.

Addirittura, l’ultima gara da titolare giocata da Jesper risale al 28 settembre contro il Monza. Ora Karlsson ci riprova a convincere il tecnico, sperando che il peggio sia passato.

Zirkzee

Ancora a parte Joshua Zirkzee: l’attaccante scalpita e vuole già tornare a Pasquetta contro la Salernitana, ma Thiago non vuole ricadute. Saranno decisivi i prossimi allenamenti per capire se l’attaccante olandese avrà qualche minuto nella gara in programma lunedì dell’Angelo.

Calafiori e Fabbian

In gruppo anche Calafiori e Fabbian dopo gli impegni con la nazionale under 21: i due giocatori sono stati titolari in entrambe le partite disputate dal gruppo di Nunziata, con il centrocampista che ha messo a segno anche un gol contro la Lettonia. Ieri, invece, il pareggio beffa arrivato al 91’ contro la Turchia. Ora l’Irlanda può prendersi il primato nelle qualificazioni agli Europei.