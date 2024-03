Il difensore è stato impiegato a centrocampo con l’Under 21: a conferma di una duttilità quasi unica. Calafiori non smette di stupire. Da mezzala impressiona Spalletti

Riccardo Calafiori stupisce ancora: questa volta non solo e non tanto per la prestazione, ma per la posizione in campo. Al Mazza di Ferrara, con la maglia dell’Under 21 azzurra, il centrale difensivo rossoblù viene schierato da mezzala, a conferma della sua duttilità: un paio di gol sfiorati di testa, un assist sprecato al quarto d’ora da Fabbian, che si divora un rigore in movimento. Il tutto sotto gli occhi del ct della selezione maggiore Luciano Spalletti, che pochi giorni prima aveva parlato dei due rossoblù e della loro mancata convocazione così: "E’ come se fossero con noi. L’Under 21 ha due partite fondamentali per il loro cammino e dal momento che ho giocatori non mi è sembrato il caso di privare l’Under di calciatori fondamentali. Ma siamo in contatto". Aveva aggiunto Spalletti: "Voglio giocatori duttili, in grado di interpretare più ruoli".

E allora ecco che che dell’esperimento dell’Under 21, con il ct a prendere appunti arrivano indiscrezioni circa la volontà di vedere il rossoblù in un ruolo diverso, lui che con il Bologna è centrale che spesso diventa centrocampista aggiunto salendo palla al piede e spezzando il pressing con le sue incursioni: vedi quella di Empoli che ha poi portato alla conclusione e al tap in vincente di Fabbian. L’Italia Under 21, capolista del girone A, fallisce la possibilità di allungare sull’Irlanda, ma si conferma tra le favorite per l’approdo a Euro 2025. Calafiori, invece, non perde l’occasione per mettersi in mostra. La duttilità di Calafiori, unita alla fluidità che Motta richiede ai suoi giocatori all’interno del sistema, è utile per spiegare un esperimento che conferma come Spalletti stia continuando a monitorare Calafiori (e Fabbian) in vista delle convocazioni estive per l’Europeo, qualora ce ne fosse bisogno: anche perché l’Europeo Under 21 si terrà in Slovacchia nell’estate 2025. A Casteldebole raccontano di un Calafiori tornato carico e contento per un esperimento che arricchisce il suo bagaglio tecnico. Un esperimento che conferma come tra i pari categoria, il rossoblù sia ‘un fuoriquota’, perchè cambiare ruolo e farlo con autorità non è mai scontato. Contento lo è pure un Bologna: perché un calciatore acquistato come terzino, che nel giro di pochi mesi è diventato uno dei centrali mancini del campionato più forte in circolazione e che ha dimostrato di poter essere impiegato pure fuori ruolo da mezzala, aumenta ulteriormente interesse e quotazione, casomai ce ne fosse bisogno, per un ragazzo già nel mirino di Juve, Milan, Napoli e Inter, acquistato per 4,5 milioni più il 20 per cento sulla futura rivendita dal Basilea, le cui quotazioni si aggirano già tra i 25 e i 30 milioni. Ma per questi discorsi ci sarà tempo. Anche perché Calafiori ha un contratto in scadenza nel 2027 e in caso di Champions il Bologna potrebbe proporgli un ritocco per convincerlo a rimanere.