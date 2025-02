Bologna-Milan: c'è Orsolini sulla trequarti rossoblù. Conceiçao lascia in panchina Felix

Bologna, 27 febbraio 2025 – A quattro mesi dalla tragica alluvione che ha colpito Bologna causando anche il rinvio delle sfida tra Bologna e Milan – con un lungo strascico di polemiche che hanno portato anche a un ricorso al tar da parte del club di via Aldo Rossi –, rossoblù e rossoneri questa sera alle 20.45 scenderanno in campo allo stadio Renato Dall’Ara per il recupero della gara valida per il nono turno del campionato di Serie A. Sono 186 i precedenti complessivi tra le due squadre e sorridono alla formazione rossoneri che si è imposta in 87 occasioni, a fronte delle 52 vittorie felsinee e dei 47 pareggi. Più risicata la distanza nei confronti disputati al Dall’Ara: il Milan ha infatti ottenuto la vittoria in 29 dei 76 match disputati in terra emiliana, il Bologna in 25 e le restanti 22 sfide si sono ovviamente concluse con un pareggio.

Computo dei precedenti che si dissolverà però come neve al sole questa sera dopo il fischio d’inizio dell’arbitro Mariani, che darà il via ad un match, il quale vedrà opposte due squadre alla ricerca di tre punti fondamentali per tenere viva la flebile fiammella della speranza di conquistare un posto nella prossima Champions League. Passando agli umori con qui cui Bologna e Milan si presentano al match di questa sera, si nota come siano ben diversi: entrambe sono infatti reduci da un ko (il Bologna contro il Parma e il Milan contro il Torino), ma è indubbio che il morale dei rossoblù sia ben più alto di quello di casa Milan visto che la squadra di Conceiçao, che nel frattempo è subentrato a Fonseca (sulla panchina rossonera ad ottobre), non è di fatto ancora riuscita a trovare una identità ben precisa e continuità di risultati.

Le possibili scelte di Italiano e Conceiçao

Il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano, che dovrà ancora fare a meno di Holm ma recupererà quantomeno per la panchina iniziale un elemento fondamentale come Odgaard. I rossoblù scenderanno in campo con il 4-2-3-1 e un pacchetto arretrato davanti a Skorupski formato dall’ex capitano rossonero Calabria e da Beukema, Lucumí, Lykogiannis. Freuler e Ferguson dovrebbero formare la coppia in mediana mentre Pobega – altro ex rossonero, formerà con Orsolini e Ndoye il terzetto sulla trequarti alle spalle della punta Castro. Modulo speculare per il Milan di Conceiçao che avrà a disposizione i nuovi arrivi di gennaio ma anche Reijnders e Theo Hernandez, i quali sarebbero stati squalificati se la gara si fosse giocata regolarmente il 24 ottobre. Sulla destra della linea difensiva davanti a Maignan dovrebbe esserci Jimenez, che farà reparto con Thiaw, Pavlovic e appunto Theo Hernandez. La diga davanti alla difesa dovrebbe invece essere formata da Musah e Fofana, con Reijnders sulla trequarti assieme a Leao e Pulisic per supportare la punta Jimenez. Si prospetta quindi un inizio dalla panchina per Joao Felix.

Dove vedere la partita

Orari e dove vedere la partita: la gara Bologna-Milan, valida come recupero della 9^ giornata del girone d’andata del campionato di Serie A, sarà trasmessa quest’oggi, giovedì 27 febbraio 2025, alle 20.45 in esclusiva televisiva su DAZN e in streaming su sito e app di DAZN.

Probabili formazioni :

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumí, Lykogiannis; Freuler, Ferguson; Orsolini, Pobega, Ndoye; Castro. All. Italiano. Milan (4-2-3-1): Maignan; Jimenez, Thiaw, Pavlovic, Theo Hernandez; Musah, Fofana; Pulisic, Reijnders, Leao; Gimenez. All. Conceiçao.