Bologna Fc, Thiago Motta allenatore del mese: “Siamo dove meritiamo di essere”

Bologna, 7 marzo 2024 – Il Bologna vola verso la Champions League e sabato arriverà l’Inter, in un Dall’Ara tutto esaurito. L’atmosfera, in città, è quella dei grandi eventi: perché la squadra fa sognare e, dopo la vittoria di Bergamo, la fantasia sta lentamente prendendo la forma della realtà.

Thiago Matta batte tutti i primati: la Champions è concreta

Il testo del coro simbolo degli ultras

E anche Thiago Motta, all’anti-vigilia della sfida con i nerazzurri, è soddisfatto, dopo aver ricevuto il premio Coach of The Month del mese di febbraio dalla Lega Serie A. Un riconoscimento da spartire, a detta sua, con tutti i collaboratori e i giocatori rossoblù. "Siamo dove meritiamo di essere – le sue parole – per tutto quello che abbiamo dimostrato fino a oggi, i ragazzi sanno qual è la strada da seguire fino alla fine”.

E la febbre rossoblù la avvertono anche i giocatori: “Sarà una bellissima partita da giocare quella contro la migliore squadra del campionato, davanti al nostro pubblico che ci sosterrà”. Non c’è spazio però per voli pindarici: “Pensiamo solo all’Inter: ho grande rispetto per loro, ammiro tantissimo Simone Inzaghi, ma tutte le squadre hanno punti deboli”.

L’affetto dei tifosi

Una coccola per i tifosi (video), però, Thiago la concede: “Li ringrazio per l’affetto che ci danno ogni giorno, sono molto grato verso di loro e allo stesso tempo orgoglioso: si riconoscono nella nostra squadra. Noi facciamo questo sport per vivere dei momenti così”.

I precedenti con l’Inter

Il Bologna è ancora imbattuto quest’anno contro l’Inter: 2-2 in campionato e 1-2 in Coppa Italia. L’impresa di dicembre per l’allenatore è però lontana: “Rimarrà un ricordo bellissimo di questa stagione, ma sarà una partita più aperta: entrambe le squadre giocheranno per i tre punti”.

Un fattore potrebbe essere la ripresa, dove i rossoblù hanno fatto meglio insieme alla Juventus, con l’Inter che invece fa più punti nel primo tempo. “Dovremo giocare al massimo per 90 minuti – ha continuato Motta – perché non possiamo permetterci di mollare un secondo contro una squadra come l’Inter”. E sulla possibilità che la squadra di Inzaghi possa pensare al ritorno del quarto di finale di Champions contro l’Atletico (in programma mercoledì a Madrid), Thiago non si fida: “Quando giochi nell’Inter hai la mentalità per giocare anche partite ravvicinate”.

Il ritorno di Arnautovic

Un tema di giornata sarà anche il ritorno al Dall’Ara di Marko Arnautovic, passato all’Inter la scorsa stagione. Il tecnico rossoblù non ha rimpianti: "Lui voleva tornare all’Inter, rispetto la sua scelta e oggi gioca in una squadra favorita per lo scudetto. E’ quello che voleva Marko. Noi siamo contenti perché abbiamo giocatori che si sono presi più responsabilità all’interno del gruppo”.

Il futuro

Per Thiago Motta non è ancora arrivato il momento di pensare al futuro, tenendo in bilico la questione rinnovo. Il presente, infatti, è troppo ghiotto: “Anche il presidente è molto contento di come sta andando la squadra: si gode il presente come me, non voglio pensare al futuro. Tutti stiamo beneficiando di questo momento, i tifosi in primis”.

Uno dei segreti di questo Bologna è infine la sportività dei giocatori: “Non mi piacciono le sceneggiate – parola di Motta – provo a farlo capire tutti i giorni ai miei ragazzi. E’ la cosa migliore per tutti perché il calcio deve essere uno spettacolo in campo”.