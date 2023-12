Bologna Fc, Thiago Motta ricorda Mihajlovic: “Una spinta in più per questo gruppo”

Bologna, 15 dicembre 2023 – Piedi per terra, sempre. Soprattutto dopo quindici giornate di campionato. Thiago Motta non cambia il suo diktat, nemmeno all’antivigilia della gara contro la Roma (domenica alle 18) che potrebbe regalare il quarto posto in solitaria: “L’ho detto dall'inizio: i tifosi hanno il diritto di sognare e noi il dovere di prepararci come sempre per la prossima partita come stiamo facendo".

Ma sarà soprattutto la gara per ricordare Sinisa Mihajlovic, il cui anniversario della scomparsa cade nella giornata di domani: “Nel momento della difficoltà non si è mai arreso, è stato un grande uomo di sport e nella vita. Lo ha trasmesso a me ma anche ai ragazzi, a tante persone in tutto il club. Dedico un pensiero alla famiglia. La cosa importante è che nella difficoltà non bisogna arrendersi mai, questo rimarrà per la gente e per i nostri tifosi che hanno avuto la fortuna e il privilegio di condividere momenti belli con lui. Sinisa è una spinta in più, speriamo che possa dare una mano a questo gruppo”.

Di fronte i giallorossi di Mourinho, privi tra gli altri di Dybala e Lukaku: “Le assenze le hanno tutti, noi dovremo essere attenti e svegli. Tutto ciò che Mourinho ha conquistato è stato perché lo ha meritato, ha lavorato tantissimo. Non era un calciatore di alto livello, questo lo rende ancora più grande”.

E delle luci della ribalta Thiago non ha paura: “Arrivano richieste di interviste anche a me dal Brasile, ma io non le concedo, concentrandomi solo sul campo. Dobbiamo continuare così, con umiltà e impegno”.

E all’idea di aprire un ciclo con Saputo, Thiago non casca nella ‘trappola-rinnovo’: “Quando ci saranno novità lo saprete (sorride, ndr)”.