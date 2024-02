Bologna Fc: ultimo colpo di mercato, Jens Odgaard è ufficiale

Bologna, 1 febbraio 2024 – Eccolo l’ultimo colpo di mercato del Bologna: dopo Mihajlo Ilic e Santiago Castro, atteso a Casteldebole al termine del Preolimpico, è arrivata l’ufficialità anche per Jens Odgaard, centravanti danese classe 1999 con un passato all’Inter e al Sassuolo.

Odgaard, che arriva dall’Az Alkmaar (la stessa formazione dalla quale il Bologna ha prelevato Beukema e Karlsson) in prestito con diritto di riscatto per una cifra vicina ai 4 milioni di euro, andrà a rinforzare ulteriormente il reparto offensivo della formazione di Motta. Ala destra impiegabile anche nelle vesti di attaccante centrale, potrebbe trovare la sua prima convocazione proprio sabato sera contro il Sassuolo.

Chi è Jens Odgaard

Settimo danese della storia del Club, Jens è un centravanti di imponente fisicità, ambidestro, con ottima tecnica fin dal primo controllo di palla. In grado da agire da punta centrale o esterna, è rapido e agile anche negli spazi stretti, ed è dotato di una conclusione potente e precisa.

Presente in tutte le selezioni giovanili della Nazionale danese, Odgaard appena 18enne è una stella della Primavera interista, con cui vince a suon di gol un campionato, una Supercoppa e un Viareggio, prima di trasferirsi al Sassuolo con cui esordisce in A nel febbraio 2019. In prestito poi all’Heerenveen in Eredivisie, si distingue per buona continuità di rendimento e va a segno 7 volte in 24 partite.

Meno positiva la successiva stagione, divisa fra Lugano e Pescara, mentre è ancora nei Paesi Bassi che con il RKC Waalwijk ottiene fiducia, segna con continuità e attira l’attenzione dell’AZ, tradizionalmente club ideale per la crescita di giovani talenti. Nell’annata 2022-23 si ripete con gol, assist e presenze europee in Conference all’esordio con i Kaaskoppen. Nella prima parte dell’attuale campionato gioca da prima punta o da ala destra, per un totale di 17 apparizioni (4 da titolare) con una rete al Twente.

“Ci vediamo al dall’Ara”

Van Hooijdonk saluta

Contestualmente ha lasciato Bologna Sydney Van Hooijdonk, direzione Inghilterra: il centravanti olandese è un nuovo rinforzo del Norwich City, formazione inglese. Il figlio d’arte si unirà agli inglesi in prestito con diritto di riscatto.