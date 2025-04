Bologna, Freuler guida la mediana: Aebischer in crescita, De Silvestri pronto

Holm stringe i denti: se sarà o meno uno degli ex della sfida, però, lo stabilirà Italiano, con De Silvestri, giocatore in attività con più presenze in campionato, dato rilanciato da diversi compagni di squadra sui social, pronto in caso di bisogno.

L’ex certo di una maglia è Remo Freuler, il centro di gravità della mediana rossoblù e dell’intera squadra. Attorno a lui Sartori e Gasperini disegnarono l’Atalanta del salto di qualità e l’uomo mercato rossoblù lo ha rivoluto con sè a Bologna per ripetere il percorso di crescita.

Bergamo, per Freuler, resta una seconda casa. Indimenticato, ha sempre raccolto applausi da avversario, nonostante il Bologna sia diventato un tabù per i nerazzurri dopo il suo arrivo sotto le Due Torri. Freuler ci sarà.

Chi al suo fianco, è il nodo da sciogliere. In Coppa Italia, a Bergamo, Italiano optò per Pobega e fu mossa vincente, anche alla luce della fisicità di de Roon, Ederson e Pasalic.

Che possa ripeterla è una possibilità. Ma lo è pure che possa insistere su Aebischer, stando alle parole al miele spese dal tecnico alla vigilia per lo svizzero: "Michel è un altro giocatore, da quando ha risolto il problema fisico. A Verona mi ha mostrato la sua qualità, col Napoli ha attaccato l’interruttore un minuto prima del fischio d’inizio quando si è fatto male Ferguson e ha fatto una grandissima prestazione. Lo catalogo tra quei giocatori intelligenti con dinamismo e personalità. Da quando si è messo a posto è un altro giocatore".

E’ andato in crescendo, ha sfiorato anche il gol dal limite e non è da escludere che possa spuntarla.

Chi sembra partire indietro, nelle gerarchie, in questo momento è Moro. E se Aebischer può spuntarla è pure perché anche Odgaard non è al meglio. Stringerà i denti, ma l’idea che possa servire una staffetta sulla trequarti anche per l’uomo attorno al quale si è cimentato il Bologna di Italiano è fatto da prendere in considerazione, con Fabbian e lo stesso Pobega che potrebbero essere chiamati in causa.

Lo stato di forma di Orsolini e Ndoye non pongono dubbi sugli interpreti sulle fasce, così come ce ne sono poche sulla coppia di centrali difensivi, con Beukema e Lucumi, dato che anche Casale è giocatore in gestione e che la scorsa settimana la sua fu in dubbio fino alla vigilia della sfida con il Napoli a causa di un affaticamento al polpaccio.

Chi è sempre più inamovibile è Miranda, che tra assist diretti e costruzione di azioni da gol è sempre più determinante.

Marcello Giordano