Bologna, gol e ambizioni. Orso: "Vittoria cruciale». Jens: "Penso al Borussia»

La stella di Castro brilla sempre di più. Ma le notizie più belle, in coda alla vittoria casalinga con il Monza che mancava dal 15 dicembre, con il Venezia, arrivano da Jens Odgaard e Riccardo Orsolini. Il danese è sempre più un fattore: quarto gol stagionale e gol da tre punti, quello del sorpasso. E poi, Orso è tornato: titolare e a graffiare. Suo l’assist per l’1-1 di Castro, all’interno di un primo tempo in cui il numero 7 non conclude ma fa impazzire l’ex Kyriakopoulos, Akpa Akpro e Ciurria, che Bocchetti alterna sull’esterno nel primo tempo cercando proprio una contromossa al rossoblù. Non conclude ma crea e ci mette l’assist per Castro. E poi la rete del 3-1 che chiude i giochi. Partita da trascinatore, insomma, guarda caso nella prima vittoria in rimonta stagionale del Bologna.

"Non è stato un inizio facile, la partita è cominciata in salita. Questa volta siamo stati bravi a rimetterci in gioco", dice Orso. E a farlo in fretta: "Era necessario, era troppo importante questa vittoria, per ridare quella continuità che ci serviva dopo la grande prova di San Siro". Dopo due pari Roma e Inter) e un ko (col Verona), la vittoria non poteva attendere, per alimentare la rincorsa all’Europa e scrivere il record dei 33 punti dopo 20 giornate. C’è la necessità di andare forte e forte e da record è pure Orsolini, che mette la ciliegina sulla torta con la settima rete in campionato e l’ottava stagionale: non era mai partito così forte, il numero 7, che ha praticamente un girone davanti per migliorare il record personale delle 11 reti in serie A dello scorso anno. Non per sè o per la nazionale, ma per il Bologna e per coltivare l’obiettivo di tornare in Europa con i rossoblù. "La nazionale? Non devo mettere in difficoltà nessuno, tantomeno Spalletti nelle sue scelte, devo e voglio solo aiutare la squadra e continuare a fare queste prestazioni per inseguire i nostri obiettivi, che sono la cosa che contano di più". Si aggiungano ai gol il quarto assist stagionale per Castro: nessuno ha contribuito più di Orso tra gol e assist in campionato, nonostante lo stop che l’ha tenuto fuori nel mese di dicembre: Orso è tornato.

C’è sempre, invece, Odgaard, che sorride e batte un colpo. Un altro che tocca quota 4 reti (e 2 assist) in campionato, con la soluta esultanza che mima la battuta di un fuori campo. Palla in buca, sull’azione avviata e cucita dagli argentini Castro e Dominguez, con un sinistro all’angolino che non lascia scampo a Turati. Ma pure un altro paio di conclusioni, percussioni, ribaltamenti. Non stacca mai e infatti, più che celebrare i tre punti con il Monza il danese guarda avanti: "Sono contento per la vittoria e per il gol, che è stato anche bello. Ma è un periodo intenso, con tante gare: dobbiamo già focalizzarci sulla sfida di martedì con il Borussia. Al campionato e alla rincorsa all’Europa, torneremo a pensare da mercoledì in vista dell’Empoli".