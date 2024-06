Bologna-Holm, la fumata bianca è vicina. E agli Europei occhi puntati su Pongracic

Il Bologna in prima fila per Emil Holm (24 anni): a un passo la fumata bianca per il terzino svedese, con summit decisivo fissato con lo Spezia entro lunedì. Le parti lavorano ormai senza sosta per limare i dettagli e i rossoblù sono ormai convinti di aver bruciato la concorrenza di Inter, Juventus e Genoa. Il Bologna ha fretta di chiudere: sia per regalare a Italiano la difesa al completo per l’inizio della stagione, sia per non perdere la priorità acquisita. Accordo praticamente raggiunto con il laterale destro, che un anno fa si accasò all’Atalanta in prestito oneroso per 3,5 milioni con diritto di riscatto fissato a 8,5, con contratto da circa 500mila euro netti a stagione (allo Spezia guadagnava 200mila). Il Bologna, partito da una proposta di prestito con diritto di riscatto, ha alzato la posta: è disposto a ragionare sul prestito oneroso da 1-2 milioni con diritto di riscatto o prestito con diritto che diventi obbligo a determinate condizioni: valutandolo attorno ai 5 milioni. Accordo raggiunto invece con il calciatore, a cui sarebbe proposto un quadriennale da circa 500mila euro più bonus, con durata di 4 o 5 anni. Condizioni da definire, ma le parti si sono avvicinate.

"Può ancora migliorare in fase difensiva, ma è un treno, con un fisicità di primo livello e sta trovando fiducia e maturità", disse di Holm Gasperini a gennaio, anche se poi l’Atalanta ha deciso di non riscattarlo a quelle cifre complice anche un infortunio muscolare sul finire della stagione, nonostante 1 gol e 4 assist in 32 presenze tra campionato, Coppa Italia ed Europa League. E’ lui il terzino di spinta che Sartori e Di Vaio hanno intenzione di regalare a Italiano per la fascia destra. Nadir Zortea (24) dell’Atalanta era l’alternativa, ma negli ultimi giorni con lui non si sono registrati contatti: segno che Holm è in dirittura d’arrivo.

Per la fascia sinistra, invece, l’obiettivo è Robin Gosens (29), ex Atalanta pure lui, 7 gol e 4 assist nell’ultima stagione all’Union Berlino, iniziata con la Champions e culminata con la salvezza all’ultimo respiro. Il Bologna lo valuta tra gli 8 e 9 milioni e lavora a due soluzioni: prestito con diritto o obbligo a determinate condizioni e chiede a Gosens il sacrificio di ridursi i 3 milioni di ingaggio. Si è inserito il Benfico, ma Sartori non molla, tenendo battute anche le piste che portano a Wolfe (23) dell’Az e Jurasek (23) del Benfica.

Per il ruolo di difensore centrale, sfumato Brassier (24) del Brest, a un passo dal Marsiglia, osservatori rossoblù sono stati segnalati al seguito della Croazia: nel mirino Pongracic (26) del Lecce, che il Bologna provò ad acquistare dal Wolfsburg nel 2022, quando Svanberg passò ai tedeschi. Corvino chiede circa 10 milioni, il centrale è nel mirino anche della Fiorentina.