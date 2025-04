Bologna in Coppa Italia: Vincenzo Italiano valuta il turn over contro Empoli

Questa sera il Bologna conoscerà il nome della prima finalista di Coppa Italia. Domani sarà chiamato a completare l’opera e raggiungere Milan o Inter a Roma: difendere i 3 gol di Empoli è l’obiettivo, ma pure gestire le forze in vista del rush finale della stagione.

Per questo, Vincenzo Italiano dovrebbe adottare un turn over che potrebbe anche essere massiccio. Si parte con Holm e Ndoye, diffidati, che dovrebbero essere risparmiati. Al loro posto, De Silvestri in difesa o Calabria. Se la caviglia destra darà garanzie, la gara potrebbe essere l’occasione per l’ex Milan di ritrovare minuti e condizione, ma non è escluso che possa partire dalla panchina.

Al posto di Ndoye potrebbe toccare a Dominguez o Pedrola, Cambiaghi pronto a una maglia per la fascia destra. Ma c’è pure la possibilità che Italiano punti sulla coppia Cambiaghi-Orsolini, con Pedrola pronto a subentrare per garantire una quota di titolari al reparto. Probabile staffetta tra Castro e Dallinga, con il numero 9 che cerca minuti.

Alle sue spalle probabile l’impiego di Fabbian. Rivoluzione in vista anche in mediana, dove Freuler potrebbe avere un turno di riposo: lo svizzero è il secondo giocatore più impiegato (3.539 minuti) dopo Beukema (3.569) e dovrebbe essere coinvolto nel turn over.

Possibile la conferma di Aebischer per non stravolgere completamente il reparto dopo la vittoria con l’Inter, con Moro o Pobega al suo posto, ma Italiano valuterà oggi. Possibile anche l’impiego di Moro e Pobega in contemporanea. Dietro, spazio a Lykogiannis a sinistra e per Erlic al centro, con Beukema e Lucumi a far staffetta a protezione di Skorupski, forse titolare.

Valutazioni in corso: c’è la necessità di risparmiare qualche energia in vista di Udinese e Juventus in campionato, data la possibilità di gestire un ampio vantaggio. Ma la Coppa Italia è un appuntamento con la storia e Italiano intende onorarlo fino in fondo e senza correre rischi, motivo per cui sta ponderando le scelte, tra la necessità di schierare una squadra rodata, con la possibilità di poter incidere con i cambi in caso di bisogno. Dall’Ara non esaurito, ma comunque vestito a festa: solo un centinaio i biglietti venduti per il settore ospiti, segno di come a Empoli non si creda all’impresa e che prima che alla Coppa Italia si pensi alla volata salvezza.

Curve Bulgarelli e San Luca, Distinti e Kids Stands esauriti. Restano più di un migliaio di biglietti in tribuna, per un Dall’Ara che al momento prevedere tra le 26 e le 27mila presenze.

Marcello Giordano