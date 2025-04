Bologna in emergenza: infortuni e sconfitta a Bergamo complicano la corsa Champions

Il Bologna esce da Bergamo con le ossa rotte. Oltre al danno del pesantissimo ko in chiave classifica, c’è pure la beffa dell’ennesimo infortunio: si ferma pure Nicolò Casale, costretto al cambio per un infortunio alla spalla sinistra rimediato in un contrasto con Ederson 20 minuti dopo il suo ingresso. E il numero 15 era entrato per sostituire Lucumi, sul cui pessimo primo tempo pesa un problema fisico che lo aveva messo in dubbio alla vigilia. La settimana che ha portato a Bergamo aveva raccontato di un Bologna incerottato, oltre che in emergenza. Calabria out fino alla semifinale di ritorno con l’Empoli per una distorsione alla caviglia, Ferguson e Skorupski ai box fino almeno alla sfida con l’Udinese per lesioni muscolari.

Ma il logorio della stagione sta presentando un conto salato, in questo rush finale: in settimana si erano fermati Odgaard e Holm, per affaticamento muscolare e un ginocchio gonfio. Dallinga è ormai in gestione dai primi di febbraio a causa della pubalgia, ma quel che è peggio è che Castro si sta trascinando il problema al piede destro rimediato in nazionale durante la sosta: ha saltato Venezia (era anche squalificato), Napoli e Bergamo. Staff medico e tecnico faranno di tutto per recuperarlo in vista dello scontro con Lautaro e l’Inter, perché la trasferta in casa della Dea ha confermato come Dallinga non abbia ancora lo spessore necessario per fronteggiare le big, contro le quali invece Castro ha più volte lasciato il segno: con l’Atalanta in Coppa, contro Roma, Lazio e Inter in campionato. C’è bisogno dell’argentino, ma pure Odgaard. E’ un Bologna con il fiatone e i cerotti, quello che esce da Bergamo. Anche per questo Italiano ha offerto un giorno di riposo ai suoi, che sfrutteranno la giornata di oggi per recuperare. Molti ne approfitteranno comunque per curarsi, tra massaggi e terapie. Domani mattina è in programma la ripresa degli allenamenti e Italiano potrà iniziare a fare la conta dei disponibili e farsi un’idea di quali giocatori assenti a Bergamo potranno recuperare in vista della sfida pasquale con l’Inter, fondamentale per non rischiare di perdere definitivamente il treno per la Champions e l’Europa. Intanto, tra oggi e domani, lo staff medico verificherà le condizioni della spalla di Casale, che rischia di aggiungersi all’elenco degli indisponibili.

Intanto oggi alle 18, nella Cappella Farnese di Palazzo d’Accursio, il presidente Joey Saputo riceverà il premio ’Bologna Ambassador’.

Marcello Giordano