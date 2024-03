Bologna Inter, probabili formazioni e dove vederla in tv

Bologna, 9 marzo 2024 – Va a caccia del primo gol in campionato. E in un Bologna che ha imparato a trasformare i sogni in realtà l’obiettivo è quello di rivivere con l’Inter al Dall’Ara la serata magica di Milano, datata 20 dicembre.

Dalle luci di San Siro a quelle del Dall’Ara, dove alle 18 i rossoblù proveranno a dare l’assalto alla capolista: Dan Ndoye ci riprova. O meglio, spera di poterci riprovare e di regalare un’altra notte magica. Entrò a partita in corso a San Siro, per siglare il suo primo e fin qui unico gol stagionale: quello della vittoria e dell’impresa, in Coppa Italia. Potrebbe e dovrebbe partire titolare questo pomeriggio. Perché a Bergamo ha vinto e convinto, prima a sinistra e poi a destra, entrando pure nell’azione del gol di Ferguson che ha ribaltato la partita.

La partita l’hanno ribaltata Motta e il Bologna pure con gli ingressi di Saelemaekers e Lucumi. E Saelemaekers potrebbe ritrovare una maglia da titolare a sinistra, dopo aver superato l’infortunio alla caviglia, come ampiamente dimostrato a Bergamo. Potrebbe rivedere l’attacco Motta. Per ragioni tecnico-tattiche.

Dicono i numeri che l’Inter è la squadra che più impatta a inizio a partita e decide le gare nel primo tempo. Il Bologna, invece, insieme al Napoli, è quella che maggiormente incide e ribalta le partite nel secondo tempo.

"Dobbiamo portare la partita dove interessa a noi", ha detto Thiago nella conferenza del giovedì. E in questa frase potrebbe nascondersi gran parte delle idee di formazione. Niente Orso in avvio, considerato che il numero 7 è più portato ad attaccare ed è il giocatore che più incide alla voce gol entrando a partita incorso. Se l’indiscrezione sarà confermata, dentro dal primo minuto Ndoye e Saelemaekers, uno che pure la partita di Bergamo l’ha decisa entrando in corsa, pur senza segnare. Ma al cospetto degli esterni e della difesa a tre dell’Inter, bisogna faticare e ripiegare e queste sono caratteristiche sulla carta che fanno maggiormente parte del belga e dello svizzero.

Se il piano prevede di allungare la partita e provare a spaccarla nella ripresa, possibile pure che con Freuler e Ferguson (ieri si è allenato regolarmente dopo aver accusato un leggero fastidio muscolare) in mediana possa esserci uno tra Aebischer e El Azzouzi, che punta a essere la sorpresa dell’ultimo minuto: per guardarsi in avvio dagli inserimenti di Barella da una parte e Mkhitarian dall’altra.

E se così sarà, spazio al goledor aggiunto Fabbian nella ripresa. Qualora le mosse Ndoye e Aebischer (o el Azzouzi) dovessero trovare conferma, dietro dovrebbe avere una nuova chance Posch, garantito dai ripiegamenti dello svizzero. Con lui, Beukema, Calafiori e Kristiansen, con Lucumi pronto a entrare, ma di nuovo fuori: perché contro il centrocampo interista, un Calafiori capace di proporsi come centrocampista aggiunto potrebbe risultare decisivo, specie a una settimana dalle convocazioni, contando insieme a Orsolini e Fabbian di poter vestire la maglia azzurra.

Bologna Inter: diretta tv e streaming

Bologna-Inter, gara valida per la 28ª giornata del campionato di Serie A in programma alle ore 18 al Dall'Ara di Bologna sarà visibile in diretta streaming in esclusiva su Dazn. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito.