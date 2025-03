Il Bologna stravince con la Lazio e vola a 53 punti: profumo Champions

Bologna, 16 marzo 2025 – Cinque volte Bologna, per un pomeriggio da Champions. Rossoblù da favola al Dall’Ara: 5-0 alla Lazio di Baroni, schiantata dai ragazzi di Italiano, sul velluto per novanta minuti e oltre, e momentaneamente quarti in classifica, a 53 punti, alle spalle delle tre in corsa per lo Scudetto. Ora la sosta, a fermare il campionato, ma non l’entusiasmo di un popolo intero, che sogna ad occhi spalancati, come mai aveva fatto negli ultimi trent'anni.

Bologna Inter si gioca il giorno di Pasqua

Dall’Ara come sempre vestito a festa e vicino al tutto esaurito, tra bandiere e sciarpe rossoblù a dominare tra curve (video), tribuna e sotto la Maratona.

Nella Lazio c’è un’assenza dell’ultimo minuto, quella di Nuno Tavares, che ha un problema nel riscaldamento e lascia la corsia di destra a Lazzari. Nel Bologna, gli ormai soliti undici che bene han fatto nelle scorse settimane, col ritorno di Freuler a centrocampo e Odgaard confermato sulla trequarti.

Primi 15 minuti di nulla, o quasi, fatta eccezione per un provvidenziale salvataggio di Freuler su tiro a botta sicura di Guendouzi, poi, al 16’, il Bologna la sblocca.

Da Freuler a Miranda, che dalla sinistra lascia partire un cross perfetto per il taglio di Odgaard, che in spaccata anticipa Gila e Provedel, segnando l’1-0.

Anche Lollo De Silvestri sventola la bandiera rossoblù: tutto il il Bologna festeggia la super vittoria sotto alla curva (foto Schicchi)

Lazio ferita, ma sempre pronta a colpire le, poche, sbavature dei rossoblù, come quella di Lucumi, che in chiusura cicca il pallone, bloccato però da un ben posizionato Skorupski. Una manciata di minuti più tardi (29’), il Bologna torna a ruggire: apertura a memoria di Castro per Orsolini, che a giro col mancino testa i riflessi di Provedel, che con un miracolo evita il 2-0.

Prima dell’intervallo, poco da segnalare, se non i gialli a Freuler e Gila, che anticipano la punizione di Miranda murata dalla barriera biancoceleste, ultima chance prima del thè caldo.

Ripresa, e il Bologna colpisce ancora. Ndoye inventa per Orsolini, che taglia nel corridoio i centrali della Lazio e beffa in pallonetto Provedel: 2-0, è il 48’.

Un minuto e i rossoblù calano il tris, transizione rapida sulla destra, dove Ferguson premia l'inserimento a rimorchio di Ndoye, che buca l’incolpevole Provedel. E’ tripudio, al Dall’Ara.

La risposta della Lazio è tutta in un bel destro a giro di Zaccagni, che dal limite dell’area centra in pieno il palo, prima di uscire, assieme a Dia, e lasciare posto a Tchaouna e Noslin.

Qualche cambio lo fa anche Italiano, che rinforza la mediana con gli ingressi di Fabbian e Pobega (giù Odgaard e Freuler), più Cambiaghi, che lascia la meritata standing-ovation a Orsolini.

Foto di gruppo con dietro l'Andrea Costa che ha festeggiato cinque gol: impossibile non gioire

Ma lo show continua. Castro sotto porta cala il poker e va a prendersi l’abbraccio della Bulgarelli, con la valigia in mano per l’Argentina e la prima in Nazionale, e la carica a duemila.

Il pokerissimo (5-0) arriva a sei minuti dal novantesimo e lo inchioda sul tavolo Fabbian, che di testa incorna l’assist perfetto di Miranda, dopo un’azione corale da urlo, e la Lazio in ginocchio.

Un pomeriggio da cartolina, con sfondo sulla Champions: un sogno che non può che restare vivo, dopo prestazioni così.

Il tabellino

BOLOGNA-LAZIO 5-0

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumi, Miranda; Freuler (14' st Pobega), Ferguson; Orsolini (28' st Cambiaghi), Odgaard (14' st Fabbian), Ndoye (33' st Dominguez); Castro (33' st Dallinga). In panchina: Ravaglia, Holm, Erlic, Casale, Lykogiannis, De Silvestri, Moro, El Azzouzi, Aebischer, Pedrola. Allenatore: Italiano.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi (33' st Belahyane), Rovella; Isaksen (1' st Pedro), Vecino (38' st Ibrahimovic), Zaccagni (17' st Tchaouna); Dia (17' st Noslin). In panchina: Mandas, Furlanetto, Gigot, Patric, Hysaj, Provstgaard, Tavares, Basic, Castellanos. Allenatore: Baroni.

ARBITRO: Colombo di Como.

RETI: 16' pt Odgaard; 3' st Orsolini, 4' st Ndoye, 29' st Castro, 39' st Fabbian.

NOTE: pomeriggio sereno; terreno di gioco in discrete condizioni. Ammoniti: Freuler, Gila, Vecino, Castro, Romagnoli. Angoli: 7-1 per il Bologna. Recupero: 1'; 3'.