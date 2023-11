Bologna Lazio: le probabili formazioni e dove vedere la partita

Bologna, 3 novembre 2023 – Che possa essere la serata del Dall’Ara quella giusta per trovare la prima vittoria contro una big? Thiago Motta e i suoi ci sperano, e faranno di tutto affinché questa sera, quando al cospetto del Bologna arriverà la Lazio di Sarri, la trappola preparata per i biancocelesti funzioni a dovere. Fischio d’inizio alle 20,45 per l’undicesima giornata di campionato: undici come i risultati utili di fila che Zirkzee e compagni sperano di trovare.

Dove vedere Bologna-Lazio

La gara sarà trasmessa in diretta su Sky, canali 202 e 251, e su Dazn, calcio d’inizio alle 20,45 di oggi.

Arbitro

La direzione della gara è affidata a Federico La Penna della sezione di Roma, con Rossi e Moro assistente, quarto uomo Ghersini e Serra al Var.

Come arriva il Bologna

La formazione di Thiago Motta, reduce dalla vittoria in Coppa Italia ai danni dell’Hellas Verona, ha avuto solo una manciata di giorni per preparare la gara di questa sera, che per forza di cose sarà condizionata dalle fatiche infrasettimanali. La difesa può contare sui rientri di Beukema e Lucumì, ma a partire titolare al fianco di Calafiori dovrebbe essere ancora una volta Bonifazi, con Posch e Lykogiannis sugli esterni. A centrocampo pochi dubbi, con Ferguson che andrà ad agire sul mediano avversario mentre Aebischer e Freuler si occuperanno dei due incursori biancocelesti. Il martedì di riposo lascia pochi dubbi: in attacco Zirkzee giocherà insieme a Orsolini e Saelemaekers.

Come arriva la Lazio

Un paio di dubbi di formazione per Sarri, capace di battere la Fiorentina in pieno recupero nel posticipo di lunedì sera. Davanti a Provedel difesa a quattro, con Lazzari e Marusic esterni e con Patric in coppia con Romagnoli al centro della retroguardia. Davanti alla difesa ecco Rovella, ballottaggio Guendouzi – Kamada, con Luis Alberto dall’inizio. In avanti rientra Immobile: gli faranno compagnia Felipe Anderson e Zaccagni.

Le probabili formazioni di Bologna-Lazio

BOLOGNA (4-2-3-1): 28 Skorupski; 3 Posch, 14 Bonifazi, 33 Calafiori, 22 Lykogiannis; 8 Freuler, 20 Aebischer; 7 Orsolini, 19 Ferguson, 56 Saelemaekers; 9 Zirkzee.

Allenatore: Thiago Motta. Panchina: 23 Bagnolini, 34 Ravaglia, 15 Kristiansen, 16 Corazza, 26 Lucumì, 31 Beukema, 6 Moro, 80 Fabbian, 82 Urbanski, 10 Karlsson, 11 Ndoye, 77 Van Hooijdonk.

LAZIO (4-3-3): 94 Provedel; 29 Lazzari, 4 Patric, 15 Romagnoli, 77 Marusic; 8 Guendouzi, 65 Rovella, 10 Luis Alberto; 7 Felipe Anderson, 17 Immobile, 20 Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.

Panchina: 33 Sepe, 35 Mandas, 3 Pellegrini, 23 Hysaj, 34 Gila, 5 Vecino, 6 Kamada, 32 Cataldi, 26 Basic, 9 Pedro, 18 Isaksen, 19 Castellanos.

La partita alle 20.45