Bologna-Monza 4-0, i rossoblù dilagano e accedono ai quarti

Bologna, 3 dicembre 2024 – Dominio rossoblù al Dall’Ara, battuto il Monza 4-0. Non c’è partita: nel primo tempo segnano Pobega e Orsolini (che poi si fa male), nella ripresa la chiudono Dominguez e Castro. Ora per la squadra di Italiano una tra Atalanta e Cesena, non pervenuta quella di Nesta che tornerà a concentrarsi sul campionato.

Orsolini segna e si fa male

Italiano effettua un turnover ponderato: in difesa Casale fa rifiatare Beukema, a centrocampo gioca Ferguson al fianco dell'insostituibile Freuler, davanti c’è Iling-Junior con i titolarissimi Orsolini e Castro. Nesta cambia tanto invece: gioca Petagna davanti con Maric e Vignato a supporto, si rivede Ciurria dal 1’ mentre in porta gioca Pizzignacco. Al 4’ la prima chance del match: Castro sfugge a Izzo e dal limite dell’area calcia con il sinistro, Pizzignacco devia in corner. Al 9’ giocata straordinaria di Iling-Junior che salta due uomini si invola verso la porta in un tre contro uno, una volta davanti al portiere però calcia alto invece che servire i suoi compagni meglio posizionati. Il Bologna la sblocca alla mezz’ora: Orsolini si appoggia centralmente a Castro, appoggio per Pobega che di prima intenzione piazza il mancino sotto l’incrocio dei pali. Al 36’ i rossoblù raddoppiano: Castro scappa in contropiede e imbuca per Orsolini, tocco sotto del numero 7 (che si fa anche male) che scavalca Pizzignacco e vale il 2-0.

Bologna sul velluto

Ci prova subito Ferguson dalla distanza: tiro forte ma centrale, Pizzignacco alza in corner. Il Monza non riesce a reagire, e al 63’ il Bologna cala il tris: Holm allarga per Iling-Junior che arriva sul fondo, cross forte rasoterra deviato da Castro che trova sul secondo palo il liberissimo Dominguez che appoggia in rete il 3-0. Il Monza non c’è più (c’è mai stato?) e il Bologna dilaga: Dominguez si libera sulla trequarti e serve a centro area Castro, stop e destro dell’attaccante argentino che cala il poker. A pochi minuti dal termine la squadra di Vincenzo Italiano va vicina al pokerissimo: Iling-Junior riceve e spara con il sinistro, decisivo Pizzignacco che devia la palla sulla traversa. Finisce 4-0 al Dall’Ara.