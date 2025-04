Bologna-Napoli: Dall'Ara tutto esaurito per il big match di Serie A

Riparte l’assalto a un posto Champions: con la carica del Dall’Ara, l’uomo in più dell’ambiente rossoblù. Tutto esaurito previsto per lunedì, per il big match tra il Bologna e la capolista Napoli. Se la squadra di Italiano rincorre la Champions, la formazione di Conte è a caccia dell’Inter e dello scudetto. E allora si attendono anche 5mila tifosi partenopei, tra tifosi provenienti dalla città campana e tifosi azzurri residenti in Emilia Romagna e altre regioni: il pubblico, la cornice, sarà lo spettacolo nello spettacolo.

L’ultimo tutto esaurito è datato 27 febbraio, contro il Milan, con 31.784 spettatori e finì con la vittoria del Bologna, con gol all’ultimo respiro di Ndoye su assist di Cambiaghi. Fu quella la quarta vittoria casalinga consecutiva della squadra di Italiano. E la striscia si è allungata: Ferguson e soci hanno toccato quota 6, piegando Monza, Como, Torino, Milan, Cagliari e Lazio. In totale fanno 17 gol segnati nelle ultime 6 gare casalinghe e 5 soli gol subiti: insomma al Dall’Ara il Bologna è uno schiacciasassi ed è pronto a riabbracciare il proprio pubblico a distanza di tre settimane dalla manita alla Lazio.

"Al Dall’Ara tutto può succedere, c’è una simbiosi totale con la nostra gente". E’ questo il ritornello suffragato dai fatti raccontato da tecnico e squadra negli ultimi mesi.

Il Dall’Ara è magia, per i rossoblù, che inseguono la settima meraviglia per proseguire il cammino. L’entusiasmo è crescente, ambiente, città e spettatori soffiano sulla squadra, che vola. Tutto esaurito con il Napoli e lo sarà anche con l’Inter, match in vista del quale sono già stati venduti più di 29.000 tagliandi con il settore della Tribuna Kids già esaurito al pari dell’Andrea Costa, sold out dalla campagna abbonamenti. Con 32 punti in 15 gare interne, il Bologna ha il quarto rendimento interno della serie A, dietro a Fiorentina (33), Napoli (35) e Inter (36).

Ma la Fiorentina ha una gara in più e giocherà in trasferta nel weekend, come Inter e Napoli. Il che significa che se i rossoblù dovessero calare la settima meraviglia, salirebbero al secondo posto del rendimento interno, a un solo punto dalla capolista della serie A.

La fiducia è alta, la voglia di giocarsela anche di più, sapendo che sarà dura, durissima. Se è vero che scaramanzia e cabala hanno una loro rilevanza nello sport, allora bisognerà prestare attenzione a un dato: non sarà Conte a sedere in panchina al Dall’Ara, causa squalifica, ma il vice Stellini, che tra campionato italiano e inglese ha vinto in tutte le 7 occasioni in cui è stato chiamato a sostituire il capo allenatore.

Ci sarà da sfatare anche questo tabù, per il Bologna, in quel Dall’Ara dove tutto può succedere e dove tanto è già accaduto, nella rimonta che ha riportato i rossoblù di Italiano al quarto posto.