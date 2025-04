Bologna di Vincenzo Italiano: 6 vittorie consecutive e miglior allenatore del mese

Arriva con il vento in poppa alla sfida con il Napoli, il Bologna, reduce da 6 vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia e da 6 vittorie casalinghe consecutive. E’ la squadra del momento. Per l’opinione pubblica generale, non più solo locale, è la squadra che sta giocando il miglior calcio: a dimostrarlo arriva anche il comunicato della Lega Calcio, che ha premiato Vincenzo Italiano con il riconoscimento Philadelphia Coach Of The Month: tradotto, il miglior allenatore del mese di marzo.

La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Bologna-Napoli, intanto l’amministratore della Lega Luigi De Siervo ha già rese note le motivazioni: "Per la terza stagione consecutiva Vincenzo Italiano conquista meritatamente il premio di miglior allenatore del mese. Il suo Bologna esprime un calcio spettacolare e di grande intensità, in una squadra che è costantemente cresciuta giornata dopo giornata, arrivando ad essere una macchina perfetta, in piena lotta per un posto in Champions League e per la conquista della Coppa Italia. Al suo quinto anno in Serie A, Italiano si conferma tra i migliori tecnici del campionato, un allenatore di grande carattere, capace di trasmettere la sua idea di calcio tanto ai suoi calciatori, quanto ai tifosi".

Per Italiano e il Bologna parlano i risultati: 4 partite e 4 vittorie (con Cagliari, Verona, Lazio e Venezia) nel mese di marzo, che ha portato al sorpasso sulla Juventus e a riaprire la corsa per il terzo posto, con 10 gol fatti e 2 soli subiti. Ma non finisce qui: perché Riccardo Orsolini, miglior attaccante italiano delle ultime 3 stagioni pur essendo un esterno, è in lizza per vincere il premio di miglior calciatore del mese di marzo, simbolo di un Bologna che vola e al quale la Lega Serie A ha dedicato un servizio esclusivo nelle ultime ore (Riccardo Orsolini, figlio di Bologna).

E’ pure il simbolo della capacità di Italiano di esaltare i suoi talenti, se è vero che il numero 7 rossoblù sta vivendo la miglior stagione in carriera (11 gol in campionato, già eguagliato il suo record di due anni fa e 13 in stagione con 4 assist) bussando ripetutamente alle porte della nazionale. E’ quarto per recuperi nella metà campo avversaria, la squadra rossoblù, seconda per la media di passaggi concessa agli avversari prima di recuperare palla: nell’ultimo mese ha fatto segnare un 30 per cento in meno di tiri subiti e un 15 in meno di ripartenze: ecco il Bologna di Italiano, inarrestabile davanti, ma cresciuto esponenzialmente a livello difensivo, come confermato dai clean sheet con Lazio e Venezia.