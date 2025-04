Bologna: ripresa allenamenti per la sfida Champions a Bergamo

E’ in programma questa mattina alle 11 la ripresa degli allenamento del Bologna: inizia la marcia di avvicinamento alla trasferta di Bergamo, scontro diretto che domenica alle 12.30 al Gewiss Stadium metterà in palio il terzo posto e la difesa della Champions dai possibili ritorni di Juventus (a meno 1 in classifica), in campo sabato sera contro il Lecce, e Lazio e Roma, impegnate nel derby del posticipo domenicale.

Out Skorupski, Ferguson e Calabria, Italiano dovrà lavorare per riportare in condizione e verso una maglia da titolare Santiago Castro, già a segno a Bergamo in Coppa Italia e tornato in campo con il Napoli dopo la contusione al piede destro che l’ha costretto a saltare Venezia (l’argentino era anche squalificato) e la semifinale di andata di Coppa Italia con l’Empoli.

Aebischer e Pobega sono i principali indiziati a prendere il posto di Ferguson al fianco di Freuler, con El Azzouzi che potrebbe tornare nelle rotazioni in caso di bisogno a partita in corso, tra Bergamo, Inter e semifinale di ritorno.

m.g.