Bologna, Sartori può mettere le ali. Contatti per Isaksen, Ikoné e Suslov

Niente centrocampista: l’infortunio di Riccardo Orsolini cambia gli scenari, il Bologna è pronto a puntare tutto sull’arrivo di un attaccante esterno nel rush finale: contatti con la Fiorentina per Jonathan Ikonè (26), con la Lazio per Isaksen Gustav Isaksen (23) e con il Verona per Tomas Suslov (22), già seguito in estate. Club e staff tecnico non intendono sbarazzarsi di Iling-Junior, ma l’inglese pare intenzionato a sfruttare la ribalta del gol al Borussia Dortmund per cercare squadra in Premier: regolamento alla mano, il giocatore non potrebbe rientrare alla base ed essere prestato a un altra squadra in Italia o all’estero per raggiunto numero di tesseramenti, ma agente e Aston Villa sono convinti che il Regno Unito faccia eccezione e abbia in 4 tesseramenti il numero massimo in una stagione: contatti in corso tra l’agente di Iling-Junior, l’Aston Villa e il Bologna per approfondire la questione.

Italiano può contare su Ndoye, Dominguez e Iling, come esterni, aspettando il ritorno in condizione di Cambiaghi. Odgaard è già stato impiegato e la sua duttilità è arma preziosa, ma in virtù dell’importanza del prossimo mese, non si intende rimanere con un giocatore in meno nelle rotazioni degli esterni d’attacco. Si attende un’occasione: l’intenzione è regalare un giocatore pronto, che già conosca il campionato italiano se non addirittura Italiano stesso, che abbia fatto le Coppe: non giovani di prospettiva, perché rispetto a un anno fa non c’è big che abbia toppato completamente il campionato e la corsa all’Europa si prospetta più dura.

Gli incroci di mercato suggeriscono che l’occasione potrebbe svilupparsi su tre canali. Fiorentina in primis, che ha messo sul mercato Ikonè, con prezzo attorno ai 10 milioni. Lo volevano in Mls, ma il ragazzo ha rifiutato e ha dubbi sull’interessamento del Trabzonspor. Il Bologna ha proposto il prestito: respinto. Ma se il prestito dovesse diventare con obbligo a determinate condizioni (ovvero l’Europa), le cose potrebbero cambiare. Un canale si è aperto anche con la Lazio in estate, con l’arrivo di Casale. Baroni vorrebbe ritrovare Ngonge, esploso con lui a Verona ed è pronto a sacrificare Isaksen, che la Lazio strappò proprio al Bologna due anni fa, per 16 milioni di euro bonus inclusi. Lo vuole il Celtic, ma la Lazio preferisce cederlo in Italia per non perdere i benefici del decreto crescita: Sartori potrebbe impostare un’operazione stile Casale, su cifre più alte. Infine Suslov. Il Verona ha spesso rivoluzionato le squadre negli ultimi mercati di gennaio: da capire se potrà permettersi di fare lo stesso fresca di cambio di proprietà. Il nazionale slovacco è quotato intorno ai 10 milioni ed è trequartista, pure lui di piede mancino, che ha giocato spesso anche all’ala.

Prima c’è da liberare un posto in lista over: con la partenza di Moro o El Azzouzi. A meno che il Bologna non decida di cedere Erlic e sostituirlo con un centrale Under liberando un posto in lista: piace Coppola (21) del Verona.