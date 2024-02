Bologna-Sassuolo 4-2, i rossoblù la vincono in rimonta

Bologna, 3 febbraio 2024 – Dopo quattro partite senza vittorie il Bologna torna a conquistare tre punti. E lo fa battendo in rimonta il Sassuolo: all’intervallo comandano i neroverdi 2-1 con le reti di Thorstvedt e Volpato, in mezzo l’autogol di Viti; nel secondo tempo i rossoblù si scatenano anche grazie ai cambi operati da Thiago Motta, il pareggio è firmato da Fabbian poi arrivano le reti di Ferguson e Saelemaekers.

Le scelte di Motta e Dionisi

Motta ritrova Posch dopo la squalifica: l’austriaco si riprende la fascia destra della difesa, con lui Calafiori, Beukema e Kristiansen. In mediana Aebischer vince ancora una volta il ballottaggio con Moro e parte dal 1’ insieme a Freuler e Ferguson, la vera sorpresa è in attacco: per la seconda volta consecutiva partono fuori sia Saelemaekers che Orsolini, ci sono Fabbian e Urbanski nel tridente completato da Zirkzee. Problemi nel reparto offensivo invece per Dionisi: assenti sia Berardi che Castillejo, gioca Volpato al fianco di Bajrami e Laurentiè alle spalle dell’unica punta Pinamonti. Arretra così in mediana Thorstvedt, che fa coppia con Lipani. In difesa spazio a Doig, Viti, Erlic e ancora una volta Pedersen.

Sassuolo avanti

La partita si sblocca dopo appena 13’: la ripartenza dal basso tradisce il Bologna, Skorupski sbaglia il passaggio per Freuler e regala la palla a Thorstvedt, stop e sinistro del norvegese che non lascia scampo al portiere polacco, Sassuolo in vantaggio. Reazione rossoblù al 22’: bella giocata di Zirkzee che sterza un paio di volte al limite dell’area, sinistro piazzato che termina di poco alla destra del palo della porta difesa da Consigli. È l’antipasto al gol del pareggio: su azione da corner destro di prima intenzione di Zirkzee, deviazione di Viti che sporca la traiettoria del tiro con la palla si infila sotto l’incrocio dei pali, è 1-1 al Dall’Ara. Il Bologna prende coraggio, ma al 34’ è il Sassuolo a tornare in vantaggio: pallone allargato sulla destra per Volpato, che punta Freuler, rientra sul mancino e fa girare una splendida conclusione dove Skorupski non può arrivare. Si va negli spogliatori con i neroverdi avanti 2-1.

Remuntada Bologna

La ripresa si apre con una bella iniziativa di Urbanski: dribbling e destro secco dal limite dell’area, la deviazione di Thorstvedt spiazza Consigli ma per sua fortuna la palla termina a lato di nulla. Al 67’ altra chance per i rossoblù: corner battuto da Saelemaekers per la sponda di testa di Orsolini, Doig prova ad allontanare ma regala di fatto la palla a Calafiori che stoppa e calcia con il sinistro, fuori di niente. Al 73’ la squadra di Thiago Motta pareggia: Kristiansen avanza sulla sinistra e pennella a centro area per Fabbian, che di testa non lascia scampo a Consigli. Il Bologna continua ad attaccare e a sette minuti dalla fine trova il gol del 3-2: Orsolini va da Saelemaekers, tocco di punta a servire Zirkzee, che stoppa e allarga per Ferguson, lo scozzese se la sistema sul destro e non lascia scampo a Consigli. Rossoblù sul velluto, all’87’ arriva anche il quarto gol: super giocata nello stretto di Saelemaekers, che supera Boloca e con il destro trova la sua prima rete in maglia felsinea. Finisce 4-2 per il Bologna!