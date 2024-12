Bologna sconfitto dal Cagliari: terza sconfitta consecutiva in campionato

Bologna di Rivalta non sa più vincere in campionato. A Crespellano, contro il Cagliari, i rossoblù incassano la terza sconfitta consecutiva, dopo quelle contro Sassuolo e Fiorentina, facendosi superare in classifica proprio dai sardi. E la zona playoff si allontana, a -6.

A decidere il match una rete di Vinciguerra, al minuto 19, che approfitta di un pasticcio tra Happonen e Diop per inchiodare l’1-0. Il Bologna reagisce nei pressi dell’intervallo con una conclusione di Ravaglioli, che finisce di poco a lato.

Nella ripresa, ancora Ravaglioli e poi Castaldo tornano a rendersi pericolosi, trovando però sulla loro strada un attento Iliev a respingere. L’assalto finale, guidato dal neo-entrato Tonin, non basta per agguantare il pari e per evitare il sesto ko stagionale.

Mercoledì a Lisbona (ore 11) l’ultima di Youth League nella tana del Benfica, per addolcire un momento decisamente amaro.