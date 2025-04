Bologna trionfa 3-0 contro Udinese: Castaldo e Byar protagonisti

UDINESE

0

BOLOGNA

3

UDINESE: Kristancig; Shpuza (25’st Cella), Olivo (12’st Dal Vi), Busolini, Marello; Landolfo, Bozza (1’st Cosentino), Conti; El Bouradi (12’st Del Pino), Xhavara (25’st Severino), Vinciati. A disp. Cassin, Owusu, Polvar. All. Bubnjic.

BOLOGNA: Pessina; Puukko (40’st Nesi), Ivanisevic, Tomasevic, Papazov; Jaku, Nordvall, Lai (16’st Byar); Tonin (24’st Barbaro), Menegazzo (16’st N’Diaye); Castaldo (40’st Castillo). A disp. D’Autilia, De Luca, Amey, Di Costanzo, Tomczyc, Dimitrisin. All. Colucci.

Arbitro: Poli di Verona.

Reti: 45’pt e 1’st Castaldo, 43’st Byar.

Note: ammoniti Shpuza; Menegazzo.

Bologna corsaro in Friuli e ambizioni di salvezza che timidamente risalgono. Al Teghil di Lignano Sabbiadoro, i rossoblù strozzano l’incantesimo e, dopo le due sconfitte consecutive contro Sassuolo e Roma, ritrovano un successo che mancava da quasi un mese. Ci pensa Castaldo, che tra fine primo ed inizio secondo tempo piazza un 1-2 micidiale che sfianca la squadra di Bubnjic, svoltando in positivo il pomeriggio in riva all’Adriatico, prima della ciliegina sulla torta posta da Byar.

E proprio Castaldo era stato il primo a provarci con più convinzione, all’8’, precedendo di qualche istante l’incornata del compagno di squadra Tomasevic, disinnescata da Kristancig. Attorno alla mezz’ora, rossoblù ancora pericolosi con Menegazzo (salvataggio sulla linea di Bozza) e Ivanisevic, ma entrambi con poca fortuna. Così, a secondi dal duplice fischio di Poli, il Bologna la sblocca: dalla sinistra Lai invita Castaldo, l’attaccante campano controlla e con un mancino perfetto fulmina Kristancig (0-1). Per il bis, occorre rientrare dagli spogliatoi: palla ancora a Castaldo e sinistro di nuovo vincente, 0-2.

Ma non finisce qui, passano pochi minuti e il classe 2007 va a centimetri dalla tripletta, colpendo di testa a lato. All’ora di gioco, spazio al debuttante N’Diaye, trequartista canadese arrivato dal Montreal, mentre il Bologna sullo sfondo continua a dominare, con Nordvall che in ripartenza centra la traversa. Poi, all’88’, il sigillo definitivo di Byar, che chiude i giochi direttamente su punizione. Vittoria, Empoli staccato di tre lunghezze e zona salvezza diretta accorciata a -6 a sei giornate dal termine.

Sabato il Lecce a Crespellano (ore 11), per altri 90 minuti da non dover sbagliare.

Giovanni Poggi