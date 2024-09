Bologna, ufficiale Benjamin Dominguez: sedicesimo argentino in rossoblù

Bologna, 28 agosto 2024 – Il Bologna batte un nuovo colpo sul fronte calciomercato. Non si tratta dell’atteso difensore ma bensì dell’ufficialità di Benjamin Dominguez, acquisto già ampiamente anticipato nei giorni scorsi ma per il quale si aspettava una comunicazione formale da parte della società, comunicazione che è arrivata oggi.

L’esterno offensivo arriva a titolo definitivo dal Gimnasia La Plata ed è in città già da domenica, dove ha già svolto anche le visite mediche di rito. Si tratta del sedicesimo argentino a vestire la maglia rossoblù. Dominguez, che condivide il procuratore con il suo omonimo ex centrocampista del Bologna trasferitosi la scorsa estate in Premier League, è considerato uno dei prospetti più interessanti in Argentina al punto da essersi guadagnato gli apprezzamenti di Sergio El Kun Aguero e soprattutto di Diego Armando Maradona, che lo avrebbe notato durante la sua parentesi alla guida del Gimnasia nella stagione 2018/2019.

In patria si è guadagnato il soprannome di “El Nene”, il bambino, per il suo viso che ne evidenzia la giovane età. Il suo ruolo è quello di ala sinistra, ama giocare con il piede destro ma è capace di segnare con entrambi i piedi grazie all’ottima tecnica di cui è dotato. Giocatore che ama l’uno contro uno e cercare la conclusione ha debuttato tra i professionisti nel 2021 e con la maglia di El Lobo (il soprannome del club di La Plata) ha segnato 10 gol in 87 presenze tra Superliga e coppe nazionali. Molto apprezzato dai tifosi, Dominguez aveva salutato la sua ex squadra con un gol nell’ultima apparizione con la maglia dei biancoblu sudamericani, scoppiando in lacrime durante l’esultanza con i compagni. Con l’infortunio di Cambiaghi e il suo rientro tra sei mesi, Vincenzo Italiano avrà nel ventunenne argentino un’altra freccia al suo arco per quel che riguarda la batteria degli esterni. Arrivano così a tre gli acquisti ufficializzati dal Bologna negli ultimi giorni, con Dominguez, che indosserà la maglia numero 30, che si è aggiungo a Samuel Iling-Junior e Tommaso Pogeba.

All’appello ora manca soltanto il difensore centrale, con Sartori e Di Vaio che hanno stanno lavorando su due nomi in particolare, Martin Vitik dello Sparta Praga e Becir Omeragic del Montpellier. Per il centrale della Repubblica Ceca ci sarebbe già stata un’offerta dei rossoblù, con 13 milioni più bonus sul piatto ma anche per il nazionale svizzero è stata recapitata una prima proposta da 2 milioni per il prestito oneroso e riscatto 6 milioni. Intanto prosegue la preparazione in vista di Bologna-Empoli, in programma sabato alle 18.30 al Dall’Ara: domani allenamento alle ore 10 a Casteldebole. Designato l’arbitro della sfida, si tratta di Marinelli di Tivoli assistito da Vecchi e Rossi, con quarto uomo Collu e addetti VAR Paterna e Doveri. Con il fischietto romano 2 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte per i rossoblù, compreso il discusso Venezia-Bologna 4-3 che fece infuriare il compianto Mihajlovic per il rigore inesistente fischiato a favore dei lagunari.