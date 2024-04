Bologna virale Da Casini a Cesare: che festa

Date a Cesare quel che è di Cesare: ovvero un Bologna che non si impietosisce di fronte alla Salernitana maglia nera del campionato e aggiunge un altro prezioso mattoncino al suo sogno Champions. E alla fine Cesare, alias Cesare Cremonini, sommerso di richieste di selfie in tribuna, rende omaggio ai suoi beniamini immortalando su Instagram le immagini di Orsolini, Calafiori e Saelemaekers, accomunati da un eloquente "Grazie ragazzi".

Diapositive da un Dall’Ara in delirio, in cui trovano spazio significative rappresentanze portoghesi e olandesi. I portoghesi sono tutti di casa Motta: dalla moglie Angela alle figlie Sophia, Larissa e Beatriz, passando per la sorella Michelle. Tutte insieme appassionatamente le donne di Thiago a festeggiare un’altra impresa. Con loro in tribuna anche una folta rappresentanza delle famiglie di Zirkzee (la mamma e il fratellino Jordan, anche lui calciatore) e Beukema, arrivate direttamente dell’Olanda.

Poi ci sono quelli che al Dall’Ara non mancano praticamente mai. Come Pier Ferdinando Casini, che dopo i tre punti posta una foto con il maestro Fio Zanotti e l’assessora allo sport del Comune di Bologna Roberta Li Calzi. Visto anche, in perfetta par condicio rossoblù, il vice ministro alle infrastrutture e trasporti Galeazzo Bignami, un altro che da sempre ha il rossoblù nel cuore. Con loro l’ex presidente del consiglio Romano Prodi, diventato ormai un fedelissimo del Dall’Ara. Immancabile quasi come Joey Saputo, ieri presente insieme ai figli Jesse e Luca nonché alla moglie Carmie, che lo ha raggiunto dal Canada.

