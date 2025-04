Bologna vola verso la Champions: Ndoye e Orsolini protagonisti

E’ in volo verso la Champions, il Bologna di Italiano: grazie soprattutto alle sue ali. E’ la stagione dei record per Orsolini, miglior attaccante italiano delle ultime tre stagioni. Ma il successo dei rossoblù si spiega anche con il decollo di Dan Ndoye, sbocciato definitivamente. Ha brillato da subito, fin dalla scorsa stagione, con affondi che spaccavano le difese.

Quest’anno però ha un valore aggiunto: 7 reti e 5 assist (3 in campionato e due in Coppa Italia, nell’ultima sfida con l’Empoli per Dallinga). Un anno fa furono due le reti, delle quali una sola in campionato e un assist: insomma, quest’anno Ndoye è più decisivo che mai.

La svolta è iniziata poco meno di un anno fa: proprio contro il Napoli, anche se al Maradona. Correva l’11 maggio 2024 quando lo svizzero trovò la sua prima rete in campionato (in Coppa Italia aveva segnato il gol vittoria sull’Inter): cross di Odgaard e colpo di testa vincente, in quella che sarebbe stata la partita dell’aritmetica conquista della Champions League.

Un anno dopo altro incrocio con il Napoli: e il Bologna è nuovo in corsa per l’obiettivo, con il confronto che segna l’inizio del crocevia determinante, che passerà pure da Bergamo e dalla sfida casalinga con l’Inter. Qui si scrive buona parte del verdetto stagionale dei rossoblù: tutto o niente, Champions, Europa. Qui c’è bisogno più che mai di uno Ndoye in forma smagliante.

Bologna-Napoli sarà incrocio fondamentale in chiave classifica. Ma pure di mercato. Perché Ndoye in estate fu nei pensieri dell’Inter e del Manchester United e a gennaio fu messo nella lista di Conte come possibile rinforzo dopo la cessione di Kvaratskhelia Niente da fare, nonostante i 30 milioni che i partenopei avrebbero potuto mettere sul tavolo.

Il Bologna non ha aperto a possibili trattative, il calciatore neppure: non ha fatto nulla per aprire a possibili affondi, intenzionato a proseguire il percorso di crescita e la rincorsa all’Europa con il suo Bologna, pur consapevole di essere nei pensieri di molti. In testa ha i colori rossoblù. E’ diventato trascinatore: sono 4 le sue reti nelle ultime 6 partite. Doppietta determinante con il Torino, gol da tre punti all’ultimo respiro con il Milan, gol e assist per Orsolini nella manita alla Lazio.

E nella semifinale di Coppa Italia, imbucata e cross per la doppietta di Dallinga. Il Napoli ha alzato il pressing e nella settimana che porta allo scontro diretto nella piazza partenopea si è tornato a parlare degli interessamenti per lo svizzero, ma pure per Beukema, Lucumi e Castro: vietato distrarsi.

Semmai, serve una volta di più una prestazione che confermi la forza dei singoli rossoblù all’interno del contesto rossoblù, per fare un altro passo verso la Champions, in virtù di quel patto di spogliatoio sancito a inizio febbraio: orecchie tappate, conta solo il Bologna e il suo percorso.

Marcello Giordano