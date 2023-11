Buone notizie pure per Ferguson con la sua Scozia, a un passo dal traguardo Moro con la Croazia. Saelemaekers e Posch sorridono. Il Bologna corre veloce anche con i nazionali

Il Bologna cresce e viaggia a tre punti dall’Europa, nonostante la sconfitta di Firenze.

E la parabola ascendente dei rossoblù è confermata dall’andamento delle rispettive nazionali d’appartenenza. Gli svizzeri Aebischer, Freuler e Ndoye staccano il pass per il prossimo europeo.

E’ un fatto che, unito a quanto i giocatori stanno facendo nel club, promette di poterne alzare le quotazioni. La Svizzera pareggia 1-1 con il Kosovo e si qualifica aritmeticamente alla rassegna continentale, anche se il risultato di per sè non è granché: e infatti Michel Aebischer nel dopo partita non nasconde l’aria tesa che si respira in casa Svizzera, che si attendeva un successo che non è arrivato: "È sempre bello essere in campo quando ti qualifichi per un Europeo, ma è difficile dire cosa non sta andando bene. Abbiamo tante occasioni, ma non segniamo e siamo un po’ nervosi. Abbiamo ancora tempo per migliorare da qui all’Europero, domani vogliamo chiudere le qualificazioni con una vittoria".

Con la Romania. Ne va della panchina di Yakin, a rischio. Intanto, la Svizzera va, con Freuler titolare, sostituito poi da Aebischer al 66’ in una staffetta in salsa rossoblù e con Ndoye subentrato a Vagas (autore del gol della Svizzera) a un quarto d’ora dalla fine: i tre andranno all’Europeo.

Così come la Colombia, che nella notte tra martedì e mercoledì sarà di scena in Paraguay, è lanciatissima verso i mondiali, dopo che Lucumi e compagni hanno battuta per la prima volta in casa il Brasile.

Pass per gli Europei già strappato da tempo anche dalla Scozia, dove Ferguson prova a scalare le gerarchie, in campo nei secondi 45 minuti nella sfida con la Georgia di Kvaratskhelia terminata 2-2.

A un passo dal traguardo ci sono pure Nikola Moro e la Croazia. Il centrocampista rossoblù è rimasto ancora una volta fuori dalle rotazioni nella vittoria per 2-0 della sua nazionale in Lettonia e spera di avere una chance con l’Armenia martedì che è una sfida fondamentale per la qualificazione: più probabile che Moro possa avere una chance nelle amichevoli successive, per confermarsi poi nel gruppo che andrà agli Europei.

Pass già strappato per Posch e la sua Austria, che martedì affronterà la Germania, come pure per il Belgio di un Saelemaekers che si sta riconquistando il posto in nazionale.

Belgio ieri in campo con l’Azerbaigian e qualificata a discapito della Svezia dell’infortunato Karlsson, terzo nel girone dei diavoli rossi.