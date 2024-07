Calafiori e il futuro: ora il club potrà conoscere la sua volontà

Bologna, 1 luglio 2024 – Riccardo Calafiori da sabato sera è un nazionale azzurro in vacanza. Il Bologna gli ha concesso tre settimane di stop.

Ergo: salvo cambi di programma il difensore si aggregherà alla squadra o nei giorni precedenti il ritiro di Valles, che scatterà il 22 luglio, o direttamente in Val Pusteria.

Come tutti i suoi compagni di nazionale Calafiori andrà in ferie nel peggiore dei modi, ma almeno con la consolazione, che piccola non è, di essere stato, insieme a ‘Gigio’ Donnarumma, una delle pochissime note liete di un Europeo disastroso. Il fatto che il viaggio degli azzurri in Germania si sia interrotto prima del previsto non è una cattiva notizia per Casteldebole, perché adesso il Bologna potrà parlare con Calafiori senza l’imbarazzo di doverlo distrarre dagli impegni in azzurro.

L’ex Basilea ha un contratto fino al 2027, ma dopo le performance di Germania, ha gli occhi addosso di mezza Europa. Dal Chelsea al Tottenham, dal Real Madrid al Bayer Leverkusen, Calafiori piace alla gente che piace ma, ripetono a Casteldebole, non è sul mercato.

Libera traduzione: solamente per 40-50 milioni il club rossoblù potrà sedersi attorno a un tavolo, a patto che il convitato non sia la Juventus, bandita ‘per decreto’ da Joey Saputo. Nell’eventuale partita sul futuro conterà molto la volontà del ragazzo, così come sarà decisiva quella di Zirkzee (domani c’è Romania-Olanda), sempre nel mirino del Manchester United ma a cui il Bologna non ha del tutto rinunciato prima di fare l’affondo per il greco Ioannidis.

Occhio ai due svincolati della Fiorentina ‘Jack’ Bonaventura e Gaetano Castrovilli.

Soprattutto il primo, che ad agosto compirà 35 anni, è stimatissimo da Vincenzo Italiano e potrebbe rappresentare l’opzione di lusso, ma a costo zero, da fare giocare ‘sotto punta’, in attesa del ritorno in campo di Ferguson.