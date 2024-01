Bologna Fc, è fatta per Castro: ora le visite mediche in Argentina

Bologna, 25 gennaio 2024 – E’ fatta per Santiago Castro al Bologna. Il giocatore è tornato a Buenos Aires per svolgere le visite mediche di rito prima di diventare a tutti gli effetti un giocatore rossoblù.

A dare l’ufficialità anche la nazionale argentina, con un post sui proprio social che recita: “L'attaccante Santi Castro, accompagnato dal presidente dell'Associazione di calcio Argentina, Claudio Tapia e dal dottor Fernando Rudi, si è recato a Buenos Aires per sottoporsi ad un controllo medico con il Bologna.Il calciatore del Velez tornerà venerdì in Venezuela per ricongiungersi al gruppo che partecipa alla competizione continentale. Grazie ad entrambe le istituzioni per collaborare con la Nazionale argentina".

Accordo raggiunto

Fine della telenovela, dunque: il Bologna avrà il suo attaccante dopo un mese di trattative con il Velez. Poi l’accelerata nelle ultime ore, con il dirigente rossoblù Marco Di Vaio che era volato in Argentina nella notte tra martedì e mercoledì. La sensazione che si poteva chiudere c’era, e gli ultimi dettagli sono stati limati.

Il Bologna non pagherà la clausola rescissoria (come inizialmente voluto dal Velez), per una cifra dilazionata che tra parte fissa e bonus sarà intorno ai 12 milioni, più una percentuale sulla futura rivendita ancora da definire.

A disposizione solo a febbraio

Castro però non sarà subito a disposizione di Motta: dopo le visite mediche, tornerà infatti in Venezuela per continuare la sua avventura al preolimpico con l’Argentina under 23. Il Bologna conta di averlo a disposizione per metà febbraio, una volta terminato il torneo preolimpico della selezione argentina.