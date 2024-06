Capitano dei rossoblù e anche dei liguri

Claudio Terzi compirà 40 anni il 19 giugno. Cresciuto nelle giovanili rossoblù, dopo aver vinto lo scudetto Allievi nel 2000 con la squadra allenata da Pioli debutta in A l’1 dicembre 2002, con Guidolin, in un Bologna-Modena 3-0. Poi un’altra stagione a Casteldebole, prima di passare in prestito al Napoli nel 2004-2005 e tornare a vestire il rossoblù dal 2005 al 2009: tre stagioni in B, culminate con la promozione in A nel 2007-2008 e la soffertissima salvezza nel 2008-2009, l’anno in cui indossa la fascia di capitano. Dopo 4 stagioni al Siena e due al Palermo (con entrambi conquista di nuovo la A) ecco l’avventura allo Spezia, dal 2015 al 2021: capitano degli Aquilotti per sei stagioni. Oggi vive con la famiglia a Lerici e allena l’Under 17 dello Spezia.