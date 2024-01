Casteldebole al centro di tante trattative. Castro, l’intesa definitiva entro il weekend. Sfuma Amian, Lucumi invece non si muove

Sfuma Kelvin Amian (25), mentre il Bologna alza il muro per Jhon Lucumi. E prosegue l’assalto a Santiago Castro (19 anni), con i contatti con la dirigenza del Velez e gli agenti della punta sempre più fitti e che coinvolgono anche gli avvocati, al fine di trovare una soluzione.

Segno della volontà di arrivare alla fumata bianca con l’apertura anche del Velez. E’ questa l’ultima novità che arriva da fonti vicine al club argentino: il Bologna e il Velez potrebbero incontrarsi a metà strada rispetto a quelle che erano le posizioni iniziali di domanda e offerta.

Chiedeva il pagamento della clausola rescissoria da 10 milioni di dollari il Velez, mentre i rossoblù erano partiti da un’offerta di 5 milioni di bonus, saliti a 7 e poi a 10 più bonus e percentuale su futura rivendita, a patto di poter spalmare i pagamenti fino al 2026 o 25.

Il Bologna era poi entrato nell’ordine di idee di pagare la clausola, ma in quel caso i costi di intermediazioni salirebbero attorno ai 13 milioni e a quanto riportato dall’Argentina una parte dei compensi degli agenti dovrebbe pagarli Castro, che potrebbe non avere ancora la disponibilità.

Ecco così che le parti, nell’interesse di tutti, potrebbero trovare una soluzione a metà strada, quella a cui stanno lavorando in queste ore: il Bologna dovrebbe pagare in un’unica soluzione (o in due) i 10 milioni del costo cartellino, per poter così caricarsi i costi di intermediazione degli agenti, che dovrebbero scendere, lasciando un 10 per cento sulla futura rivendita al Velez.

In Argentina sono convinti che entro il weekend, su questa base, potrebbe arrivare la fumata bianca per Castro al Bologna, con l’attaccante che nell’attesa questa notte dovrebbe scendere in campo nella sfida al Perù del preolimpico con l’Argentina Under 23.

Bologna, tutto su Castro, quindi, mentre sfuma Amian. Rifiutata dallo Spezia l’offerta da 1,5 milioni più bonus recapitata dai rossoblù per il giocatore richiesto da Motta e nella giornata di ieri è arrivata l’offerta del Nantes, formazione di Ligue 1 impegnata nella lotta salvezza.

Offerta da 3 milioni accettata dal club ligure e il giocatore, che la settimana scorsa rifiutò il Palermo rimanendo in attesa dei rossoblù, questa volta, salvo sorprese, dovrebbe accettare.

Il Bologna non ha intenzione di cercare altri profili in difesa, dopo essersi assicurato Ilic. Intanto arrivano richieste per Lucumi, sondato da Bruges, Monaco, Nizza e Lione.

La dirigenza rossoblù aveva già chiuso le porte agli interessamenti di Atalanta e Napoli tra fine dicembre e inizio gennaio e altrettanto ha fatto ora, come già in precedenza per apprezzamenti ricevuti per Zirkzee, Ferguson e Calafiori.

Nessun pezzo da novanta lascerà Casteldebole a metà stagione.

Marcello Giordano