Dopo la partita con i biancocelesti, ci sarà l’esodo dei nazionali: l’azzurrino preconvocato anche dalla Nazionale maggiore. Da Aebischer a Holm, una sosta per decollare. E Fabbian finisce nel mirino del ct Spalletti

A Castelebole attendono tra domani e sabato la lista definitiva dei giocatori destinati a lasciare il centro tecnico nel corso della sosta. Ma tra indiscrezioni e prime notizie ufficiali, può essere moderatamente soddisfatta. Se i rumors troveranno conferma, infatti, Italiano potrà lavorare nel corso dello stop del campionato con un buon numero di calciatori per preparare nel miglior modo possibile la ripresa in programma a Venezia. Soprattutto potrà lavorare per ritrovare alcuni calciatori reduci da infortunio o in cerca della miglior condizione.

Non sono infatti (ancora) arrivate pre convocazioni o convocazioni per Holm, fresco di rientro dopo l’infortunio. E Odgaard, perdina centrale per il Bologna, dopo la pre convocazione con la Danimarca, non è stato confermato nell’elenco del ct scandinavo: ergo, i due non saranno sottoposti a ulteriori minuti e al rischio infortunio e potranno lavorare in vista della ripresa. Con loro Beukema, ancora una volta non preso in considerazione dall’Olanda, e Casale, terza scelta alle spalle di Beukema e Lucumi, ma con quotazioni in ascesa.

A Bologna rimarranno pure Calabria, De Silvestri, Miranda e Lykogiannis. Ma pure Pobega e soprattutto Aebischer, che ha ritrovato minuti con costrutto a Verona e che non è stato convocato dalla Svizzera per dargli modo di completare il percorso di recupero dopo il lungo stop. Rimarranno pure Orsolini, Cambiaghi e quel Dallinga sotto esame che deve smaltire i problemi nella zona del pube e che diventerà fondamentale nelle rotazioni dopo la sosta per dare respiro a Castro. Morale: stando alle indiscrezioni, a Casteldebole si attendono la partenza per l’Argentina di Dominguez e Castro, che si sente argentino e non ha risposto alla corte di Spalletti in chiave azzurra. Ma pure di Erlic per la Croazia, mentre Moro è per ora riserva e dovrebbe rimanere al centro tecnico. Con loro, in partenza pure Lucumi per la Colombia, Ferguson che ritroverà la convocazione per la Scozia, Ndoye e Freluer punti fermi della Svizzera e Skorupski della Polonia.

Conferma in vista anche per Fabbian, che ha ricevuto due pre convocazioni: da Spalletti e dall’Under 21, che sarà la sua meta, anche se la pre convocazione per la nazionale maggiore conferma come anche al piano superiore non si voglia perdere di vista un talento esploso nella scorsa stagione che dopo la rivoluzione tattica apportata da Italiano in rossoblù sta faticando a trovare la sua dimensione. Infine il Marocco dovrebbe rinunciare a El Azzouzi: anche per lui la sosta sarà occasione per ritrovare la forma migliore in vista del rush finale.

Marcello Giordano