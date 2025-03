Castro, un sospiro di sollievo. Ma oggi tocca ancora a Dallinga

Sospiro di sollievo per Santiago Castro. Approfondimenti e nuovi esami hanno scongiurato fratture all’alluce e alla parte interna del piede destro. A Venezia non ci sarebbe stato, causa squalifica. Per Empoli resta in dubbio. "Per Empoli è un nì, speriamo che diventi un sì per la sfida con il Napoli", spiegato Vincenzo Italiano alla vigilia. Difficile recuperi per la Coppa Italia, in dubbio per il Napoli: dipenderà dall’evoluzione del dolore. Ma il rischio di un lungo stop è scongiurato.

Scatta così l’ora Thijs Dallinga. E’ stato l’acquisto più oneroso dell’estate e fin qui ha deluso. Tre squilli e tanto buio. Due gol in campionato con Torino e Roma, uno in Champions, che ha dato il là alla rimonta vincente con il Dortmund, crocevia che ha regalato fiducia al Bologna in vista della rimonta per il quarto posto in campionato. Gol fondamentale, ma all’interno di un’annata fin qui deludente, alla luce dei 15 milioni più 3 bonus e il 20 per cento sulla futura rivendita spesi in estate per strapparlo al Tolosa.

Doveva essere l’erede di Zirkzee. Ci ha pensato Castro. Ma il finale della storia non è scritto e passerà pure da Venezia. "Thijs sarà della partita, ha avuto una settimana in più per prepararsi, può darci una mano e avrà la possibilità di giocarsi le sue chance", spiega Italiano. Alle difficoltà si è unita la malasorte: l’olandese fa i conti con la pubalgia da un paio di mesi. Riposo e terapie a inizio settimana, lavoro con il gruppo in vista del match e della convocazione, ma raramente della maglia da titolare solo 4, in campionato, l’ultima con il Como l’1 febbraio. Sono passati quasi due mesi. Lui stringe i denti. La speranza è che la terapia conservativa basti, ma la possibilità che debba operarsi a fine stagione, come accaduto ad Aebischer, c’è. Il tutto sperando non si blocchi. Non ora che Castro è alle prese con il problema al piede.

Dallinga ha dato l’ok: è pronto a stringere i denti, convinto di poter dare un contributo fondamentale nel rush finale alla rincorsa alla Champions e all’Europa, magari anche alla conquista della finale di Coppa Italia. Da capire se Dallinga riuscirà a giocare due gare in tre giorni, date le condizioni fisiche.

"L’alternativa potrebbe essere Jens Odgaard. Abbiamo provato in partitella anche Fabbian, ma predilige la sua mattonella da incursore, anche se poi, quando si trova lì finisce che come con la Lazio ha fatto un gol da centravanti vero", la tesi di Italiano. Prima, però, viene Dallinga. Ultime chiamate per l’ex Tolosa, bacchettato da Italiano per l’errore sotto porta con il Verona. "Ma Dallinga ha tanta voglia di dimostrare. E’ tanto che non gioca, mi auguro di vederlo motivato e pronto". Perché da Venezia e dal finale di stagione dipendono le sorti europee del Bologna e quelle individuali dell’olandese.