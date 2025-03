Castro non ce la fa, tocca a Odgaard

Niente da fare, Santiago Castro non ce la fa: al Castellani Odgaard o Dallinga di punta. "L’attaccante ha svolto terapie e lavoro differenziato", ha spiegato il Bologna con una nota. Ma c’è un retroscena. L’attaccante ha provato a forzare per strappare la convocazione.

"Per è Empoli è un nì, speriamo che diventi un sì per il Napoli", aveva spiegato alla vigilia della trasferta di Venezia Vincenzo Italiano, circa la possibilità di un recupero lampo del suo numero nove. Le speranze, insomma non erano molte. Si sono azzerate nella mattinata di ieri, quando l’attaccante ha provato a mettere gli scarpini da calcio per correre e testare le condizioni del piede destro con qualche movimento.

Con le calzature da campo, però, ha subito provato dolore. Inutile insistere, anche perché all’interno di un allenamento (e peggio ancora di una partita), il carico sul piede è maggiore, c’è il pallone da calciare, il rischio di contrasti e che il piede possa essere pestato.

Morale, Castro non ce la fa, il dolore per la contusione all’alluce e alla parte interna del piede destro è ancora lontana dall’essere smaltita: niente Empoli, la speranza è che possa esserci tra una settimana con il Napoli, ma alla luce della giornata di ieri l’argentino è da considerare a serio rischio anche per il big match di lunedì prossimo: per ora riesce a svolgere lavoro aerobico con le scarpe da ginnastica e proseguirà fino ad almeno giovedì lavoro differenziato, per poi testare nuovamente le proprie condizioni.

A Empoli, quindi, spazio a Odgaard o Dallinga. Un po’ di turn over Italiano lo farà e alla luce dell’undici titolare schierato a Venezia può pure permetterselo. Le idee si faranno più chiare in giornata: ieri tanto Dallinga quanto Odgaard (come gli altri rossoblù maggiormente impiegati a Venezia) hanno sostenuto solo una seduta defaticante, solo oggi Italiano potrà valutarne la condizione.

"Dallinga alla fine era cotto", ha spiegato Italiano dopo il triplice fischio di Venezia. Probabile che si riparta con Odgaard di punta e Fabbian nel ruolo di trequartista: quel Fabbian che nella scorsa stagione segnò ad Empoli il gol della vittoria per 1-0 nella corsa al quarto posto.

Probabile pure che si riparta con Ndoye titolare e Dominguez, a segno nel match del Castellani di campionato: l’argentino si giocherà una maglia con Orsolini, che potrebbe anche essere tenuto come arma di scorta a partita in corso, considerato che lunedì ci sarà il big match con il Napoli. Oggi il verdetto e le prove di formazione.